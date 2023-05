Cessione Inter, colpo di scena: visita in sede e allo stadio

Virata improvvisa da parte del potenziale investitore interessato alle quote societarie dell’Inter, ecco quale sarò lo scenario dell’immediato futuro

Le ultime settimane in casa nerazzurra sono state tracciate indelebilmente dalla conquista delle due semifinali di Champions League contro gli eterni rivali del Milan, accogliendo di fatto la presenza in finale ove l’attenderà il Manchester City, neo Campione di Premier League.

Al contempo, però, la società ha iniziato a tirare le somme per tracciare un primo essenziale resoconto della stagione tra vittorie, successi, alcuni scivoloni, ripensamenti ed eventuali mosse di mercato da applicare nell’immediato futuro. Comprendendo, in quest’ultima categoria di azioni, anche l’eventuale cessione delle quote societarie in mano alla presidenza di Steven Zhang.

Il presidente cinese ha infatti recepito forti interessamenti da parte dei cordate estere, a sfondo statunitense ma anche arabo, senza neppure tralasciare alcune importanti frecciate da parte di una piccola partnership di imprenditori italiani molto interessati all’acquisizione di un club di Serie A da poter rilanciare. Inizialmente si era creduto che l’Inter potesse essere effettivamente l’oggetto principale di questo desiderio, ma i fatti hanno dimostrato diversamente. Il patron del Leeds United, Andrea Radrizzani, si è piuttosto avvicinato alla causa della Sampdoria assieme al supporto del collega Matteo Manfredi.

Strada alternativa e niente corsa Inter: l’imprenditore sceglie la Samp

Il duo, piuttosto forte economicamente, sarebbe dunque intenzionato a rilevare le inadempienze della precedente gestione per favorire la rinascita del brand blucerchiato costretto a ripartire dalla relegazione in Serie B il prossimo anno.

I primi contatti sarebbero avvenuti anche con la mediazione delle banche nelle cui casse la società della Sampdoria dovrebbe ancora versare rimborsi di debiti pregressi, lasciando intendere che sarebbero già disponibili almeno 55 milioni di euro più altri 20 milioni in chiave salvezza.

Negli scorsi giorni, inoltre, Radrizzani aveva incontrato il sindaco della città di Genova, Marco Bucci, allo scopo di prendere visione delle infrastrutture locali tra cui soprattutto lo Stadio Ferraris e i campetti d’allenamento a Bogliasco. Come se non bastasse, in accordo con la società rivale 777 Partners detentrice delle quote del Genoa, si potrebbe persino privatizzare l’impianto per favorire un maggiore afflusso di appassionati senza incombere in spese d’affitto. Insomma, il sogno di riportare la Samp in Serie A prende forma. L’Inter non può fare altro che osservare da posizione defilata, lasciando ancora nelle mani di Zhang il proprio destino.