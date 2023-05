‘Sgarbo’ all’Inter, Simeone lo prende a costo zero

Il centrale slovacco potrebbe non essere l’unico difensore pronto alla partenza, la dirigenza nerazzurra deve chiudere la trattativa di rinnovo con il collega di reparto per evitare la doppia perdita

Nella speranza di chiudere positivamente un’annata estremamente positiva culminata con il raggiungimento della finale di Champions League e di Coppa Italia, l’Inter ha tre certezze fronte mercato. Tutte in uscita.

La prima è data dal centrocampista Roberto Gagliardini il quale, dopo una serie di lamentele e malumori per via dello scarso impiego negli schemi di Simone Inzaghi, ha apertamente dichiarato settimane orsono di volersi mettere in gioco in una realtà che possa meglio valorizzarlo.

La seconda la ricopre Danilo D’Ambrosio: dopo anni di servigi, anche il difensore centrale preferisce cambiare aria per trovare maggiore continuità in un progetto meno ambizioso di quello nerazzurro.

La terza, ben più importante e prestigiosa delle precedenti, definita dal passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain dopo che il centrale slovacco – stufo delle continue contrattazioni con la dirigenza in funzione del rinnovo di contratto in scadenza il prossimo 30 giugno – ha deciso di sposare la causa francese a mezzo di un pre-accordo ben definito.

Anche de Vrij in corsa rinnovo, settimane decisive

A questi si potrebbe aggiungere l’altro difensore Stefan de Vrij, inizialmente etichettato anch’egli in partenza per far posto ad un calciatore di prospettiva. Eppure, la dirigenza nerazzurra è dovuta necessariamente tornare sui suoi passi nel corso delle settimane dell’anno nuovo per via dei potenziali rischi che si potrebbero correre nel momento in cui così tanti difensori di ruolo lascerebbero ad Inzaghi il reparto scoperto.

Sebbene non sia ancora stata presa una decisione definitiva in via ufficiale, l’avvenimento della firma del rinnovo potrebbe arrivare soltanto al termine della stagione una volta che verranno tirate le somme di quanto maturato.

Le chance di permanenza restano comunque piuttosto alte e in continua crescita, specie se Giuseppe Marotta non riuscisse a trovare da qui alle prossime settimane un’alternativa valida al suo ruolo. Attenzione anche all’Atletico Madrid di Diego Simeone, voglioso di stravolgere il reparto arretrato per migliorare l’affidabilità nelle competizioni europee.

Infine l’Inter dovrà anche valutare con attenzione le condizioni del prolungamento di contratto di Alessandro Bastoni, sul quale restano sempre vigili i club di Premier League. Anche nel suo caso, però, c’è fiducia e convinzione sull’accordo.