DIRETTA Coppa Italia, finale Fiorentina-Inter: segui la cronaca LIVE in tempo reale

L’Inter di Inzaghi affronta la Fiorentina di Italiano nella finale di Coppa Italia. La cronaca Live della partita in Diretta

L’Inter affronta la Fiorentina a Roma nella finalissima che assegna il trofeo della Coppa Italia per la stagione 2022-23. Una sfida che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore che sarà diretta da Irrati di Pistoia.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, che sono campioni in carica avendo vinto l’ultima edizione in finale contro la Juventus e vanno a caccia del nono titolo, sono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Parma agli ottavi di finale, l’Atalanta ai quarti e proprio la Juve in semifinale. Dall’altro i viola di Vincenzo Italiano, che invece hanno avuto la meglio nell’ordine sulla Sampdoria, sul Torino e sulla Cremonese, tornano in finale dopo 9 anni e puntano al loro settimo trofeo. In campionato un successo a testa: all’andata l’Inter espugnò il ‘Franchi‘ con un rocambolesco 4-3, mentre al ritorno i gigliati si imposero a San Siro per 1-0. La partita sarà trasmessa in tv, su smartphone e tablet in chiaro su Canale 5 e su Mediaset Premium. Interlive.it vi offre la finale di Coppa Italia dello stadio Olimpico in tempo reale.