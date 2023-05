La Curva Nord è furibonda: dura presa di posizione per la finale di stasera

In vista dell’ultimo atto di Coppa Italia di questa sera, la tifoseria nerazzurra ha deciso di agire in questo modo dati i precedenti riguardanti la finale di Champions

Ancora poche ore al calcio d’inizio di Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia che prenderà il via alle ore 21 in quel dello stadio ‘Olimpico’.

In vista di questa importantissima cerimonia è, infatti, previsto il sold-out. Saranno, non a caso, oltre 60 mila gli spettatori che assisteranno al confronto che a breve andrà in scena tra la formazione di Vincenzo Italiano e quella di Simone Inzaghi.

Tra questi vi sarà presente anche il tifo organizzato nerazzurro che ha, però, deciso in questi ultimissimi minuti di uscire allo scoperto rilasciando un proprio comunicato ufficiale.

La Curva Nord si asterrà dal tifo nel primo tempo di Fiorentina-Inter: il motivo è legato alla Champions

Data la scarsa chiarezza che la Curva Nord ha ricevuto negli scorsi giorni in vista della fase d’acquisto dei biglietti riguardanti la finale di Champions di Istanbul del prossimo 10 giugno, il tifo organizzato nerazzurro ha deciso di astenersi dal tifo durante il primo tempo di Fiorentina-Inter.

Tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, la Curva Nord ha, infatti, deciso di informare tutti quanti della propria decisione in vista della gara di questa sera. Questo il comunicato ufficiale:

“LA MISURA È COLMA OGGI ASTENSIONE DAL TIFO

Le auspicate rassicurazioni invocate in diverse sedi, non ha sortito alcun effetto su una società che evidentemente è disposta a privarsi dei propri tifosi più fedeli per agevolare gente che la fedeltà non sa neppure cosa sia.

Per rispetto della nostra dignità oggi ci asterremo dal tifo per tutto il corso del primo tempo per manifestare legittimamente il nostro dissenso.

Continuiamo a confidare in una sollecita risoluzione della questione!!!

Per il bene dell’Inter e dei suoi tifosi più fedeli”.