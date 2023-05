Svolta decisiva, trattativa in fase avanzata

By

La dirigenza starebbe per chiudere l’accordo che lega il club nerazzurro ad un nuovo grande sponsor di livello internazionale dopo il flop Digitalbits per inadempienze

Bilancio assolutamente positivo per l‘Inter in questa stagione. Non soltanto dal punto di vista dei risultati maturati sul campo, ma anche e soprattutto sotto il profilo economico-finanziario.

Per certi versi si può dire che sono stati gli stessi risultati del gruppo gestito da Simone Inzaghi ad aver contribuito in maniera ferrea al risollevamento dei conti societari, mentre sotto altri aspetti è stata la dirigenza nerazzurra ad aver svolto un buon lavoro per tamponare le perdite, slanciare i ricavi extra-sportivi e collaborare con realtà estere.

Una nota assolutamente negativa è trapelata a seguito dell’accordo con Digitalbits, main sponsor della società nerazzurra anche per questa stagione sportiva, per non aver ricevuto entro le giuste scadenze temporali i compensi spettanti dalla partnership.

Il colosso informatico, infatti, ha subito una netta involuzione a seguito della ripresa globale dei mercati post-pandemia, durante la quale al contrario le criptovalute avevano esponenzialmente accresciuto il proprio valore. Come logica conseguenza, il crollo ha investito anche tutte le società con cui Digitalbits aveva legato. Roma compresa. I

n segno di rinnegamento, anche l’Inter ha deciso di rimuovere il logo della società da ogni divisa ufficiale a disposizione della Prima Squadra maschile e femminile, così come dai ranghi del Settore Giovanile. Intanto si attende che l’inadempienza sull’ultima rata non ancora versata da circa 8 milioni di euro possa essere comunque recuperata, prima della rottura definitiva.

Inter a caccia del nuovo sponsor, ci siamo: spunta la compagnia aerea leader del mercato

Certo è che restare senza uno sponsor finanziatore non è una mossa contemplata per nessuna grande realtà calcistica perché grazie ad essa i ricavi hanno modo di contribuire al sostentamento delle strutture di squadra.

La dirigenza si è attivata da subito per cercare un nuovo partner con cui costruire un rapporto lavorativo duraturo, volto al successo. Fortunatamente, dopo alcune ricerche di livello internazionale, l’Inter sarebbe in procinto di chiudere la trattativa con una compagnia aerea. A riportarlo è stata ‘La Gazzetta dello Sport’ nell’edizione odierna.

Si tratterebbe di Turkish Airlines, volto noto nel mare di sponsor di ambito sportivo che ha ‘rapito’ nel tempo le attenzioni dell’Eurolega di basket e della stessa Champions League, nonché di tantissimi club calcistici soprattutto turchi. Le cifre dell’accordo sono ancora sconosciute, ma nuovi dettagli trapeleranno nei prossimi giorni laddove la fase conclusiva prenderà il volo. Mancherebbe pochissimo.