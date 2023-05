Inzaghi re di coppa: “Sbagliato l’approccio, ma volevamo tanto questa vittoria”

By

Il tecnico dell’Inter dopo la conquista della Coppa Italia, la terza della sua carriera da allenatore: “Sconfitto un avversario di valore. Ora campionato e Istanbul”

Inzaghi si conferma re di coppa, nello specifico della Coppa Italia. Stasera all’Olimpico la alza per la sesta volta in carriera, la terza da allenatore. “Volevamo tanto questa vittoria – ha detto subito dopo la partita al microfono di ‘Mediaset’ – Abbiamo battuto un avversario di valore”.

“La Fiorentina ci ha impensierito molto, abbiamo sbagliato l’approccio ma i ragazzi sono stati bravissimi facendo due gol. Poi loro sono risaliti, però siamo contenti di aver sconfitto una squadra con queste qualità. Dove vogliamo arrivare? Vediamo, adesso abbiamo il campionato e poi Istanbul…”.

L’Inter non ha giocato una gran partita, decisiva la doppietta di un Lautaro in versione trascinatore: “È stato bravissimo come i suoi compagni. C’è stato l’aiuto di tutti, sono molto soddisfatto”, ha concluso Inzaghi che ha conquistato il quarto titolo da quando siede sulla panchina nerazzurra.