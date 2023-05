Marotta: “Vogliamo alzare la Coppa. Inzaghi? Non c’è motivo”

L’Ad prima della finale di Coppa Italia: “Bisogna trovare la determinazione giusta e non pensare alla finale di Champions. Handanovic merita di essere titolare”

“L’Inter ha l’obbligo di partecipare da protagonista ad ogni competizione. L’obiettivo di stasera inorgoglisce tutti, dirigenza e staff. Ci teniamo, vogliamo alzare la Coppa contro un avversario di tutto rispetto che sta facendo molto bene”. Così Marotta poco prima del fischio d’inizio della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

“Bisogna trovare la determinazione giusta e non pensare alla finale di Champions League – ha aggiunto l’Ad nerazzurro al microfono di ‘Mediaset’ – Dobbiamo portare a casa questo primo traguardo, poi cercheremo di chiudere bene il campionato. Poi rimarrà il sogno che è diventato realtà…”.

Tra i titolari di stasera non poteva non esserci Matteo Darmian, autore di una grande stagione: “Nato e cresciuto a dieci chilometri dalla Pinetina, è milanese e interista. Rappresenta quella figura di calciatore arrivato gratis che però risponde sempre presente. E’ un grande professionista oltre che un bravissimo ragazzo, spero rimanga con noi finché ci sarà una risposta agonistica”.

Nell’undici iniziale, come previsto, pure Samir Handanovic: “Credo sia il giusto coronamento di una stagione dove ha concesso di fare il titolare al suo collega con grande professionalità, merita di essere titolare”.

Marotta ha infine risposto su Inzaghi. Il dirigen interista è un disco rotto, le sue parole sono ormai sempre le stesse: “Non c’è motivo per non proseguire il rapporto. Se è più bravo quando le cose vanno bene o quando vanno male? Entrambe, in una stagione è impossibile pensare che tutto vada sempre nel verso giusto. Esistono delle difficoltà e sta ad allenatore, che deve essere il leader dello spogliatoio, e club essere un tutt’uno per risolvere i momenti critici. I nostri sono sempre contraddittori costruttivi”.