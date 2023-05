Nico spaventa, Calhanoglu lotta e Lautaro punisce: l’Inter alza la Coppa Italia

Pagelle e tabellino della finale di Coppa Italia andata in scena allo stadio Olimpico di Roma: Fiorentina-Inter

Due minuti e mezzo, tanto basta alla Fiorentina per andare in vantaggio con Nico Gonzalez che buca Handanovic sul primo palo. La finale di Coppa Italia parte malissimo per l’Inter. I nerazzurri rispondono al 6′, con tocco di Dzeko su cross di Dumfries: palla in angolo. Ma la Viola spinge forte e l’Inter sembra annichilita dal pressing avversario.

Poi al 23′ Edin Dzeko si trova di nuovo a tu per tu con Terracciano, dopo un veloce contropiede. Il bosniaco sembra in una serata no, e infatti spara altissimo. Niente paura: ci pensa al 28′ Lautaro Martinez a pareggiare su un bel passaggio di Brozovic. Al 36′ il Toro mette anche il secondo pallone in rete con una girata al volo dopo un’azione convulsa pulita da un cross a spiovere di Barella.

Nel secondo tempo la Viola riprende coraggio e schiaccia l’Inter. Entra Lukaku e l’Inter riprende campo. Al 66′ il belga prova a sorprendere Terracciano con un una bomba da fuori, ma il tiro è centrale. Poi al 75′, ci prova sulla parte opposta Nico, ma stavolta Handanovic chiude bene.

Un minuto dopo Lukaku, con un grande strappo, arriva al limite e cross, ma Gosens non riesce a buttarla dentro. Bonaventura serve Jovic due minuti dopo, ma il portiere sloveno chiude bene. Arrivano tante occasioni, da una parte e dall’altra. Jovic la butta fuori di testa poco dopo il minuto ’80. Alla fine Gonzalez scavalca di testa Handanovic ma Darmian spazza. L’Inter soffre ma vince di nuovo la Coppa Italia!

Pagelle e tabellino Fiorentina-Inter

TOP

LAUTARO – Prezioso sulla trequarti, cannibalesco negli ultimi sedici metri. Ci mette qualche minuto a carburare, poi comincia a far paura: due goal che traghettano l’Inter dal Purgatorio al Paradiso.

CALHANOGLU – Una partita di sostanza e di lotta accanita, con ottime chiusure e disimpegni funzionali. Tornato al ruolo originale sembra aver immagazzinato i tempi e i tocchi del regista.

FLOP

DZEKO – Si arrabbia quando Inzaghi lo richiama in panchina quando non è passata nemmeno un’ora, ma è il nerazzurro che gioca peggio. S’impegna tanto, esce bene in certe occasioni ma sbaglia due occasioni d’oro.

FIORENTINA-INTER 1-2

2′ Nico Gonzalez, 28′ e 36′ Lautaro Martinez

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano 6; Dodo 6 (81′, Terzic 6), Milenkovic 6, Martinez Quarta 5,5 (70′, Ranieri 6), Biraghi 6; Bonaventura 6,5, Amrabat 6 (70′, Jovic 6), Castrovilli 6 (59′, Madragola 6); Ikone 6,5 (59′, Sottil 6), Cabral 6, Nico Gonzalez 7. All.: Italiano 7

INTER (3-5-2): Handanovic 6; Darmian 6,5, Acerbi 6, Bastoni 6,5 (57′, de Vrij 6,5); Dumfries 6,5, Barella 6,5, Brozovic 6,5, Calhanoglu 7,5 (82, Gagliardini sc), Dimarco 6,5 (67′, Gosens 6); Lautaro 8 (82′, Correa), Dzeko 6 (57′, Lukaku). All.: Inzaghi 7

ARBITRO: Irrati di Pistoia

AMMONITI: 52′, Bastoni (I); 54′, Martinez Quarta (F); 89′, Nico Gonzales (F)