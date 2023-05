Lautaro batte se stesso: cifra choc per strapparlo all’Inter

Non si ferma più. Lautaro Martinez stende la Fiorentina e regala all’Inter la Coppa Italia: l’attaccante batte il proprio record di reti in una stagione. E ora i top-club si organizzano all’assalto

L’argentino ha saputo per l’ennesima volta confermarsi come uomo più forte, di corpo, mente e anima, della squadra. L’Inter è andata sotto dopo il goal lampo di Nico Gonzalez, ma ci ha pensato il Toro a rimettere a posto le cose. La rete del pareggio ha già segnato un record: è stata la marcatura numero cento con la maglia dell’Inter.

Non domo, Lautaro ha fatto di meglio: pochi minuti dopo il pareggio arriva il goal che batte la Fiorentina. Una bellissima rete, in acrobazia, e un altro record personale. Il Toro è infatti giunto a quota 27 goal stagionali in tutte le competizioni, battendo così il record precedente di 25 reti.

In bacheca, quest’anno, Lautaro Martinez ha già messo tre trofei: la Supercoppa italiana, la Coppa del Mondo e ora la Coppa Italia. E ora si giocherà la finale di Champions. Normale dunque che la sua valutazione su mercato, considerato anche quanto fatto in Champions, sia salita oltre ogni limite prevedibile.

Secondo gli operatori di mercato, servono almeno 90 milioni per poter prendere il Toro. Sempre che l’Inter sia disposta a perdere il suo uomo più forte. Insomma, per far sedere Marotta al tavolo delle trattative bisogna immaginare di spendere poco meno dei 100 milioni.

Lautaro batte da solo la Fiorentina e si conferma pezzo pregiato del club nerazzurro

Transfermarkt valuta il Toro 80 milioni. Nel 2019 lo valutava 40. Di certo, oggi Lautaro è nella top-5 dei centrocampisti più forti e costosi del mondo. A venticinque anni, l’attaccante di Bahía Blanca può ancora crescere e migliorare.

In questi ultimi due anni, il Toro si è sentito responsabilizzato ed è esploso a livello realizzativo ma soprattutto ha cominciato a interpretare con maggiore intelligenza le partite. Sa adattarsi al momento. Giocando lontano dalla porta quando c’è da recuperare il pallone o da aiutare il centrocampo. O pressando altissimo nel momento in cui la squadra ha bisogno di coraggio.

Anche in questa stagione ha avuto i suoi momenti no. C’è stato un problema alla caviglia. Poi si è lasciato risucchiare dalla sfiducia che sembra aver contaminato tutta la squadra dopo il Mondiale.

Quando si è svegliato Lautaro si è svegliata anche l’Inter. E non poteva essere altrimenti. Fino a qualche mese fa lo si accusava di non saper incidere nelle partite importanti. Ma da tempo il Toro sta dimostrando di saper essere un trascinatore e un uomo capace di impensierire qualsiasi squadra: Bayer, Barcellona, Milan…

Le squadre che continuano a seguire il Toro

Da tempo in Manchester United sogna di poter avvicinare Lautaro Martinez. E, da un punto di vista mediatico, è ancora la squadra che viene data più vicina al Toro, in caso di cessione. Ma ci sono anche tanti altri top-club che apprezzano la forza e la classe dell’argentino.

Lautaro è un bomber moderno, funzionale e aggressivo, ma con movenze che ricordano quelle dei grandi campioni del passato. In Argentina lo paragonano da sempre ad Aguero. I tifosi dell’Inter, invece, in lui rivedono la classe e la grinta di un certo Crespo.

Dalla Premier, per Lautaro, potrebbero muoversi anche il Tottenham, in caso di cessione di Kane, il Newcastle e il Liverpool di Klopp. In Spagna, c’è Simeone che non ha mai nascosto di vedere bene il Toro nel suo Atletico. In Germania l’attaccante ha impressionato i dirigenti del Bayern Monaco. E poi c’è il PSG, che quando vede un attaccante prolifico e di classe prova sempre ad accaparrarselo.