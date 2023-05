Il Milan ‘brucia’ l’Inter: affare da 28 milioni

Rossoneri pronti a mettere la freccia sui loro acerrimi rivali. Il rinforzo in attacco può e deve arrivare entro la prossima estate. Nel frattempo c’è già un primo nome

In vista della prossima estate, sia Inter che Milan sono desiderosi di dover mettere a segno qualche colpo in attacco, a partire proprio dai nerazzurri.

Nelle persone di Marotta e Ausilio, infatti, la ‘Beneamata’ proverà a liberarsi in tutti i modi di Joaquin Correa: attaccante che in quest’ultimo anno e mezzo trascorso a Milano ha deluso in pieno le aspettative.

Non si sa ancora se il ‘Tucu’ lascerà Appiano a titolo temporaneo oppure in via definitiva. Certo è, però, che l’intento è proprio quello di provare a liverarsi di lui.

Al suo posto, continua a restare viva la pista Thuram: pedina che Steven Zhang vorrebbe regalare a Simone Inzaghi a parametro zero e per il quale, lo stesso imprenditore cinese, continua ad attendere una risposta per quell’offerta da 5 milioni che i nerazzurri hanno indirizzato nei suoi confronti negli scorsi mesi.

Nel frattempo, però, è ovvio che in tutte queste ultime settimane sia sorta fuori anche qualche altra candidatura.

Pensiamo, ad esempio, al nome di Lois Openda: centravanti che in quest’ultimo anno sta facendo particolarmente bene al fianco del Lens – club momentaneamente piazzato al secondo posto in Ligue 1 – e che, non a caso, ha già attirato l’attenzione di diverse società.

Sia chiaro però. Pur nutrendo un particolare debole calcistico nei confronti del centravanti belga – nientemeno che connazionale di Lukaku, calciatore per il cui futuro ci sarà da lavorare nella prossima estate – la pista Openda-Inter appare del tutto in salita.

Attenzione. No per via della folta concorrenza oppure per quanto ne concerne a proposito delle risorse economiche nerazzurre, quest’oggi in netta crescita visto e considerato il percorso europeo condotto da Lautaro e compagni, ma per il semplice fatto che la dirigenza interista non lo considera una vera e propria priorità.

Questo il motivo per cui a poter avere, praticamente, la strada spianata per lui potrebbe essere il Milan.

Calciomercato, Openda-Inter affare in salita: occhio al blitz del Milan da 28 milioni

A poter fiondarsi su Lois Openda nel corso della prossima estate, potrebbe essere proprio il Milan: club che resta alla disperata ricerca di un attaccante.

Oltre al solo Giroud, reo di aver da poco rinnovato sino a giugno 2024, i rossoneri non dispongono, infatti, di altre e valide alternative.

Questo perché oltre al solo Ibrahimovic, oramai in età avanzatissima, vi è da considerarsi anche la situazione Origi. Il belga ha deluso ampiamente le aspettative da quando è arrivato a Milano e, a testimoniarlo ulteriormente, sono proprio i suoi numeri.

Soli 2 gol e 1 assist messi a referto in 35 presenze assieme al ‘Diavolo’: questo ciò che recita, ad oggi, la tabella di marcia del classe ’95.

Insomma, proprio per tale motivo, il Milan è dunque bisognoso di dover correre immediatamente alla ricerca di nuovi rinforzi là davanti.

In tal senso, un nome sul quale gli stessi rossoneri potrebbero, ben presto, fiondarsi è proprio quello di Lois Openda: centravanti sul quale, a onor del vero, Maldini &co hanno già indirizzato le proprie antenne.

I Campioni d’Italia in carica sono, infatti, a caccia di un nuovo centravanti giovane che possa anche rivelarsi all’altezza della situazione: motivo per cui potrebbero, anche, provare a spingersi oltre per il classe ’00 offrendo un’offerta tra i 25 e i 28 milioni pur di strapparlo al Lens.