Conferme su Openda: tripla contropartita per il Lens

‘La Gazzetta dello Sport’ ha confermato la notizia lanciata un po’ di tempo fa da noi di Interlive.it su Openda. Svelato il piano per provare a portarlo a Milano

A seguito della notizia lanciata in anteprima da noi di Interlive.it poco più di una settimana fa, riguardante Openda, sono giunte nuove ed ulteriori conferme a proposito di questo potenziale affare. Ad aver rilanciato il tutto, infatti, è stata proprio la ‘rosea’: la quale ha parlato a proposito del centravanti di attuale proprietà del Lens nell’edizione odierna definendolo il dopo Lukaku.

Sia chiaro, ad oggi viene alquanto difficile, per non dire impossibile, decifrare il futuro di ‘Big Rom’…Anche se, a non aver nutrito alcun dubbio a riguardo, è stata proprio ‘La Gazzetta dello Sport’: quotidiano sportivo che ha già sottolineato la volontà da parte di Marotta e Ausilio nel non voler tentare il rinnovo del prestito del belga (ma su questo noi preferiamo andarci ancora un po’ più cauti). Ciò che resta indiscutibile, invece, è il fatto che l’Inter sia alla costante ricerca di nuovi rinforzi là davanti in quanto, nell’ultimo periodo, la restante parte dell’attacco nerazzurro è certamente venuta meno.

Lautaro Martinez è, infatti, a digiuno dalla gara del 5 marzo giocatasi contro il Lecce, Dzeko non va a segno in campionato dal 4 gennaio scorso contro il Napoli, Correa non la mette dentro da quel 29 ottobre contro la Sampdoria e l’ultima rete di Lukaku su azione in Serie A risale alla prima giornata, proprio, contro la squadra di Marco Baroni. Questi i motivi per cui l’intera dirigenza interista ha, a onor del vero, già riposto il proprio sguardo su tutta una serie di osservati speciali. Tra le diverse candidature, è sorta fuori,per l’appunto, anche quella di Lois Openda del Lens: centravanti di cui noi di Interlive.it – lo sottolineiamo nuovamente – ve ne avevamo già parlato all’incirca una settimana fa di tempo lanciando in anteprima la notizia di un potenziale affare tra lui e i nerazzurri.

Una volta appurato il tutto, però, è più che lecito dover ribadire che, nonostante la giovanissima età, il classe ’00 ha già raggiunto un valore economico non del tutto indifferente. Il centravanti belga – visti e considerati i numeri raccolti in questa metà abbondante di stagione, già 15 centri per lui assieme ai francesi in appena 31 giornate di Ligue 1 – ha, non a caso, anticipatamente raggiunto una valutazione attorno ai 20 milioni di euro: cifra che l’Inter può provare ad abbassare in questo modo.

Calciomercato Inter, per Openda si pensa alla tripla contropartita tra Agoume, Satriano e Radu più cash

Lo abbiamo già anticipato. Uno dei calciatori finiti, inevitabilmente, sotto i riflettori dell’Inter è sicuramente Lois Openda: centravanti che, a queste condizioni, i nerazzurri non possono certamente permettersi per via della loro precaria situazione economica. Motivo per cui Marotta e Ausilio potrebbero aver già progettato un piano ben specifico per provare a mettere le mani su di lui.

L’idea alla quale l’intera dirigenza della ‘Beneamata’ potrebbe finire per pensare è, infatti, quella di provare a mettere sul tavolo del Lens non soltanto un’offerta interamente in cash, ma anche l’inserimento di una tripla contropartita a scelta di uno tra Martin Satriano, Lucien Agoume e Andrei Ionut Radu: calciatori che, come ormai più che deducibile, hanno già una sorta d’interesse ben specifico in Ligue 1.

Non a caso, proprio gli ultimi due militano attualmente in Francia (col centrocampista classe ’02 che è stato girato in prestito al Troyes nella scorsa estate, mentre l’estremo difensore classe ’97 si trova anche lui in prestito, però all’Auxerre, dal gennaio scorso). Satriano invece – quest’oggi ad Empoli tramite la via del prestito annuale – ha avuto anche lui un trascorso dalle parti transalpine quando ancora in forza al Brest.

Chi potrebbe provare a dare, eventualmente, un’accelerata al seguente affare? Sicuramente gli agenti del diretto interessato, niente meno che Lois Openda, calciatore che è rappresentato dagli stessi intermediari di Zinho Vanheusden, difensore centrale di attuale proprietà dell’Inter, girato momentaneamente in prestito all’AZ Alkmaar.