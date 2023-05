Mourinho con Barella al Psg: 75 milioni e scambio

In caso d’approdo in Francia, lo ‘Special One’ potrebbe portarsi con sé uno dei giocatori maggiormente ambiti da egli stesso. Svelato il piano per beffare l’Inter

A Josè Mourinho non è bastata la vittoria della Conference dello scorso anno per soddisfare i tifosi della Roma. Il portoghese vuole, infatti, provare a ripetersi anche in quest’annata.

Reo di aver battuto il Bayer Leverkusen per 1-0 all’andata, con conseguente pareggio in quel della ‘BayArena’ per 0-0, Jose Mourinho e la sua Roma, contro ogni pronostico iniziale, sono riusciti ad imporsi sui tedeschi ottenendo, di conseguenza, il pass per la finale di Europa League.

Sarà, infatti, nel prossimo 31 maggio che il club capitolino proverà a conquistare la sua seconda coppa consecutiva, questa volta, contro il Siviglia nella splendida cornice di pubblico della “Puskas Arena” di Budapest.

I giallorossi sono, non a caso, ora come ora concentrati a terminare la propria stagione nel migliore dei modi. L’obiettivo resta quello di provare a figurare tra le 32 squadre che, nella prossima annata, prenderanno parte alla Champions League in formato 2023-24.

Date le recenti difficoltà riscontrate in campionato, con un piazzamento tra le prime quattro della classe che appare, ormai, alquanto complicato, la ‘Lupa’ proverà, dunque, a raggiungere il proprio traguardo tramite la via del possibile trionfo in Europa League.

Nel frattempo, però, qualsiasi componente della Roma ha già incominciato ad indirizzare la rispettiva coda dell’occhio verso quello che potrebbe essere il proprio futuro, Jose Mourinho su tutti.

Da tempo si parla, infatti, di un possibile divorzio tra lo ‘Special One’ e il club capitolino con conseguente approdo del portoghese in quel di Parigi.

Questo è uno scenario che, qualora dovesse seriamente concretizzarsi, metterebbe in guai serissimi non soltanto i giallorossi ma anche l’Inter: club che, a quel punto, dovrebbe provare a cautelarsi in ogni maniera per Nicolò Barella.

Per quale motivo? Se non altro per il fatto che potrebbe essere, proprio, lo stesso Mourinho – quest’oggi in scadenza nel 2024 assieme ai giallorossi – a richiedere alla sua potenziale e futura dirigenza l’ingaggio del classe ’97. Ecco come.

Calciomercato, con l’affare Mourinho-Psg può andarci di mezzo anche l’Inter: 50 milioni più Ruiz-Barella

In caso di potenziale approdo al Psg – per lui continua, infatti, ad esserci più di qualche semplice rumors di mercato – Josè Mourinho potrebbe anche finire per chiedere alla dirigenza francese l’ingaggio di Nicolò Barella in estate.

L’idea potrebbe essere, infatti, quella di proporre all’Inter 50 milioni di euro per il forte centrocampista cagliaritano più il cartellino di un esubero. In questo caso, occhio al nome di Fabian Ruiz, valutato sui 25 milioni (un totale di 75 insomma).

Da tempo si parla, non a caso, di un potenziale addio dello spagnolo al termine di questa stagione dal Psg.

Anche vero, però, che pur volendo accontentare il suo ex collega Mourinho – i due si sono trovati ad avere a che fare durante la passata esperienza vissuta al Real Madrid – l’attuale consulente calcistico dei parigini, niente meno che Luis Campos, si trova a dover fare i conti con più di una semplice situazione.

Questo perché l’Inter, ad oggi, non reputa Barella un potenziale partente: motivo per cui, a tale ed eventuale proposta da parte del Psg, finirebbe per dire ugualmente di no.

Ad essere sinceri, infatti, i nerazzurri non cederebbero mai e poi mai l’ex centrocampista del Cagliari, se non di fronte ad una vera e propria offerta monstre interamente in cash: magari anche sui 100 milioni.