Mercato esplosivo: firma a zero e Brozovic dice addio

Roma e qualche altro club pronti a giocare d’anticipo su una big inglese. Quest’ultima può ora vendicarsi facendo spesa in casa Inter, obiettivo Brozovic

Più trascorrono i giorni e più ci avviciniamo, man mano, all’inizio della prossima finestra di calciomercato estiva, sessione che prenderà ufficialmente il via a partire dal prossimo 1 luglio. Diverse le società pronte a compiere numerosi investimenti, Inter inclusa, con Marotta e Ausilio che devono ora cautelarsi anche sul fronte delle uscite.

Spetterà a loro due, infatti, evitare le più dolorose cessioni possibili: incluse quelle di Lautaro, Barella e Bastoni che quest’oggi appaiono, però, molto meno accreditate rispetto a com’era una volta visto e considerato il fatto che l’Inter, dal proprio percorso europeo, ha già racimolato la bellezza di 101 milioni di euro all’incirca: motivo per cui la partenza di alcuni big non è più doverosa e quotata come nel recente passato.

Al tempo stesso, però, la potenziale cessione di alcuni elementi della rosa nerazzurra, come Dumfries o Brozovic per esempio, non è ancora da esimersi del tutto. Proprio il secondo dei due resta, infatti, nel mirino di diverse società: Barcellona su tutte.

A prescindere dai ‘blaugrana’, c’è un altro club europeo che, nel caso in cui non dovesse portare a termine un altro e determinato affare, potrebbe a quel punto finire per fiondarsi immediatamente sul croato. Svelati tutti i possibili scenari.

Calciomercato, Roma pronta ad anticipare l’Arsenal per Tielemans: i ‘Gunners’ possono rifarsi con Brozovic

Su Youri Tielemans – centrocampista che quest’oggi si trova in forza al Leicester, club al quale dirà addio a zero in estate per via del suo contratto in scadenza – si è inserita anche la Roma.

Al classe ’97, eccezion fatta per il Chelsea, resta molto interessato anche l’Arsenal: club che nel caso in cui dovesse perderlo finirebbe per gettarsi a capofitto su Marcelo Brozovic. A quel punto, a farne le spese sarebbe proprio l’Inter: altra società che ha già fatto trapelare quella che è la propria posizione a riguardo.

Per arrivare a privarsi del croato, i nerazzurri non sono disposti a prendere in considerazione cifre al ribasso dei 25 milioni di euro: offerta che i ‘Gunners’, in quel caso, potrebbero anche arrivare a sborsare fuori.

Anche vero, però, che il ‘Maestro di Cerimonie’, come meta più gradita, continua a preferire sempre quella della Catalogna con destinazione Barcellona visto anche l’addio a zero che Busquets darà ai ‘balugrana’ nel corso della prossima estate.