ESCLUSIVO | Aumentano le pretendenti per Zanotti: la posizione dell’Inter

In Argentina con l’Italia Under 20 per il Mondiale di categoria, il promettente terzino è destinato a lasciare l’Inter nel prossimo calciomercato estivo

Mattia Zanotti è uno dei punti fermi dell’Italia di Nunziata impegnata al Mondiale di categoria. Stasera l’Under 20 giocherà un match importantissimo, avversaria la Repubblica Dominicana, per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Dopo le prime due partite, gli azzurrini hanno 3 punti, conquistati all’esordio contro il Brasile.

Il classe 2003 bresciano è uno dei tre calciatori dell’Inter convocati dal Ct per il torneo in corso di svolgimento in Argentina. Gli altri sono Fontanarosa e Francesco Pio Esposito. Stabilmente in prima squadra da un anno e mezzo, nella stagione ormai prossima alla conclusione il terzino destro ha disputato due spezzoni con Lautaro e soci.

Qualche minuto in casa contro il Lecce lo scorso 15 marzo, poco meno di mezz’ora a Verona il 3 maggio. In panchina contro il Sassuolo il 13 maggio, l’ultima volta prima di entrare a far parte della spedizione azzurra.

Non troppo alto, è due-tre centimetri meno del metro e ottanta, ma con caratteristiche fisiche pressoché ideali per il ruolo, Zanotti vanta una schiera di ammiratori per giunta aumentati nelle ultime settimane.

Per Zanotti c’è la fila: in corsa anche il Brugge

Secondo quanto appreso in esclusiva da Interlive.it, per Zanotti ha mostrato interesse anche il Club Brugge, tra le migliori società europee in quanto a valorizzazione dei giovani. Ad essa si aggiungono gli olandesi dell’Emmen e del RKC. Ricordiamo che a gennaio ci fu un interesse concreto dell’Az Alkmaar, a conferma che in Eredivisie è molto stimato.

Naturalmente per il classe 2003 non mancano apprezzamenti da parte di squadre italiane, sia di B che di Serie A. In sede sono già arrivate delle richieste d’informazioni.

Da parte dell’Inter c’è un’apertura al prestito con diritto di riscatto, a patto che venga inserito un controriscatto.

Il club di Zhang non vuole perdere il controllo del cartellino di un calciatore – il cui contratto scade a giugno 2025 – di ottima prospettiva e stimato da Inzaghi. Al quale, proprio in Nazionale, Zanotti sta dimostrando di poter essere impiegato anche da centrale di una difesa a tre.