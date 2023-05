Brozovic ‘porta’ l’erede di Skriniar: scambio clamoroso

Il centrocampista croato al centro dell’asse spagnolo di mercato, con l’Inter che punta un difensore particolarmente utile in vista dell’uscita del centrale slovacco

Riportata a casa la Coppa Italia dopo la vittoria ai danni della Fiorentina di Vincenzo Italiano, l’Inter attende trepidante di chiudere in bellezza la stagione dando al mondo intero prova che i pronostici possono essere ribaltati.

La sfida contro il Manchester City, valevole per la finale di Champions League, è ormai alle porte. Soltanto una decina di giorni, infatti, separano i tifosi nerazzurri dal fischio d’inizio del grande evento mediatico di scala internazionale.

Al contempo però è bene che la dirigenza nerazzurra tiri le somme della stagione e inizi a tracciare il percorso della prossima stagione. Partendo non soltanto dal rinvigorire la fiducia nei confronti del tecnico Simone Inzaghi, etichettato ‘Re di Coppe’, ma anche da tutte le operazioni in uscita che andranno ad alleggerire il numero di risorse in rosa per fare spazio a nuove leve.

Nel caso di Marcelo Brozovic, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha preferito non sbilanciarsi ancora. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma restano molto alte le chance di addio al momento dell’apertura dei battenti della finestra di mercato.

Il calciatore è infatti sì importante per Inzaghi nei suoi schemi, ma è anche vero che Hakan Calhanoglu ha dimostrato di saper fare anche meglio in sua vece. Così per forza di cose, con due mediani di grande valore, è bene che l’Inter ne lasci andare almeno uno generando plusvalenza. Sul croato resistono le pressioni dei club di Premier League mentre si sarebbe defilato definitivamente il Barcellona di Xavi, fresco della vittoria del campionato de La Liga.

Svolta in difesa, ci pensa il Barcellona: Brozovic soltanto una chiave

Questi ultimi preferirebbero infatti non investire su profili simili in virtù di un programma di rivisitazione del monte ingaggi, anche nell’eventualità in cui dovessero crescere le possibilità di annessione di Leo Messi per un clamoroso ritorno in Catalogna.

Per quanto difficile possa essere questa pista, il sogno dei tifosi blaugrana resta pur sempre vivo. Come anche nel caso isolato di Franck Kessié, il Barcellona potrebbe dunque rinunciare a nuovi acquisti e movimentare le uscite. Andando a toccare anche un tasto particolarmente caro ai nerazzurri: il difensore centrale Andreas Christensen piace ancora molto, sin dai tempi del Chelsea, tanto più che adesso possa prendere il posto di Milan Skriniar prossimo alla firma con il PSG.

Improbabile che possa sussistere l’idea dello scambio diretto con Brozovic, mentre la presidenza in mano a Joan Laporta preferirebbe la cessione diretta di Christensen dietro compenso con almeno 20 milioni di euro di ricavo.