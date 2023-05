Calhanoglu deve solo firmare: blitz inglese e addio Inter

Possibile tentativo dalla Premier in arrivo per il turco, ormai ad un passo dal rinnovo. Svelata la super offerta estera a cui i nerazzurri non potrebbero dire no

In casa Inter, i più grandi temi di discussione restano quelli riguardanti i rinnovi di Hakan Calhanoglu e Alessandro Bastoni, entrambi rei di essersi portati avanti nei discorsi per i propri prolungamenti di contratto assieme al resto della dirigenza nerazzurra.

Quanto a Bastoni, il forte centrale natio di Casalmaggiore ha, ormai, da tempo annunciato di voler proseguire la prossima avventura con indosso i colori dell’Inter andando, di conseguenza, a tutti gli effetti contro quella che era la volontà da parte del suo agente.

Lo stesso Tullio Tinti infatti, nientemeno che procuratore del calciatore in questione, avrebbe desiderato che il suo assistito arrivasse a prendere in considerazione un addio dall’Inter, possibilmente in Premier magari, con l’intento di monetizzare maggiormente grazie alle commissioni di questo determinato affare.

Nulla da fare però. A differenza degli ex compagni, con uno che lo diventerà a breve, Perisic e Skriniar, Bastoni ha giurato ancora una volta amore alla ‘Beneamata’.

Il forte centrale ‘made in Italy’ è, infatti, prossimo a dover sottoscrivere assieme ai nerazzurri un rinnovo sino a giugno 2028 sulla base di 6 milioni di euro a stagione.

La stessa e identica cifra dovrebbe arrivare a percepire anche Calhanoglu: calciatore che però, a differenza del centrale di piede mancino, dovrebbe siglare il proprio rinnovo sino a giugno 2027. Inoltre, salvo clamorose sorprese, anche Dzeko dovrebbe a breve arrivare a riporre nero su bianco (molto probabilmente sulla base di un annuale, con opzione per il secondo anno a 4 milioni a stagione).

Insomma, oramai non vi è, praticamente, più alcun dubbio a riguardo…Anche se, nel caso del turco, non vi sono ugualmente da escludere nuovi e possibili assalti esteri. In questo caso provenienti dalla Premier. Eccovi svelato ora un potenziale scenario di mercato.

Calciomercato, tutto fatto tra Calhanoglu e l’Inter per il rinnovo ma occhio al tentativo dell’Arsenal: 40 milioni

Tra i tanti club di Premier League che ben presto potrebbero, anche, provare a compiere un tentativo per Hakan Calhanoglu, oramai sempre più in costante crescita, vi è da considerarsi anche l’Arsenal.

Potrebbero essere proprio i ‘Gunners’, infatti, a sferrare un primo potenziale attacco nei confronti dell’Inter, in questo caso per Calhanoglu.

Tutto questo, se non altro, per via del fatto che oltre al solo Jorginho – che oramai non dà più le stesse e identiche garanzie di una volta – vi è da dover prendere atto anche della situazione Xhaka: centrocampista che, essendo in scadenza nel 2024, dovrebbe accasarsi al Bayer Leverkusen entro l’inizio della prossima stagione.

Insomma, l’idea potrebbe essere, dunque, quella di vedere l’Arsenal riporre all’incirca 35-40 milioni di euro sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ per il turco.

Pur non volendosi privare dell’ex Milan, però, è anche altrettanto chiaro il fatto che, difronte a quella cifra, i nerazzurri si troverebbero in grande difficoltà. Chiaramente perché dalla potenziale cessione di Calhanoglu, l’Inter ne trarrebbe una ricchissima plusvalenza, visto e considerato che un solo anno e mezzo fa è stato rilevato a parametro zero.