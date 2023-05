Ha scelto l’Inter: firma in arrivo, l’annuncio è ufficiale

Sì, ha scelto l’Inter, e la vittoria è un dolce vento che allontana tutte le ultime nubi grigi gravide di perplessità. Ieri, di fatto, il calciatore si è espresso ufficializzando la sua intenzione di giocare ancora in nerazzurro

Un po’ a sorpresa, Alessandro Bastoni ha deciso di confermare in conferenza stampa, dopo la vittoria della Coppa Italia contro la Fiorentina, di essere vicino al rinnovo con l’Inter. Bisogna limare gli ultimi dettagli e formalizzare. Così la società potrà blindare uno dei capitali più importanti della squadra e allontanare le squadre estere pronte a ingaggiarlo.

Non ne ha parlato molto in passato, Bastoni. Ma quando lo ha fatto, non ha mai negato di sentirsi bene all’Inter e legato ai colori nerazzurri. Un po’ di dubbi sono sorti quando la stampa nazionale ha voluto paragonare la sua situazione a quella di Skriniar: concordia apparente, un po’ di distanza sulle cifre, e poi il tradimento. Non succederà lo stesso con Bastoni. Lo aveva spiegato anche il suo agente tempo fa.

Bastoni ha scelto l’Inter nel 2017 (anche se il ragazzo è rimasto a Bergamo e poi si è trasferito a Parma e ha cominciato a giocare a Milano solo nel 2019) e presto riconfermerà ufficialmente il suo legame con la società, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa.

Una partita no finita benissimo

Ieri, intanto, è arrivata un’altra vittoria importante, quella della Coppa Italia. Alessandro non è stato fra i migliori in campo. Il pallone del momentaneo vantaggio viola poteva essere fermato proprio dal difensore. Nico Gonzalez lo ha messo un po’ in difficoltà. Poi è arrivata l’ammonizione, e Inzaghi lo ha tolto al ’57.

Nel frattempo ci aveva pensato Lautaro a sistemare tutto. Con due reti, segnate nel giro di otto minuti. E tanto è bastato ai nerazzurri per portarsi a casa la coppa. O meglio, per tenersela, dato che è la stessa vinta l’anno scorso.

L’errore a inizio partita ha reso la gara più complicata del previsto. Bastoni ha scelto di stringere al centro sul cross di Ikone per fermare Cabral al posto di guardarsi alle spalle da Nico Gonzalez. E così l’Inter è andata sotto. In generale, sembra che il centrale interista abbia sofferto più del dovuto con Nico. Ma ormai è tutto passato. L’Inter ha vinto e Bastoni può gioire.

Coppa Italia e rinnovo: Bastoni ha scelto di nuovo l’Inter

Così l’Inter di Simone Inzaghi festeggia un altro titolo: la Coppa Italia conquistata contro la Fiorentina. Si avvicina dunque il momento di riconfermare gli eroi della stagione. Presto Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, entrambi con contratto in scadenza a giugno 2024, legheranno il loro futuro ai colori nerazzurri. Entrambi, nel post partita dell’Olimpico, hanno scelto di confermare di essere vicini alla firma.

“Ho sempre detto che sto bene qua, non mi sono mai nascosto“, ha detto Bastoni in conferenza stampa. “Io e la società siamo sulla stessa lunghezza d’onda, penso che continueremo insieme e sono felice“. Poco prima, il turco ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sapete che sono molto contento di essere all’Inter, sento l’amore dei nostri tifosi, non si può spiegare a parole, siamo vicini al rinnovo e sono contento di continuare il mio sogno all’Inter“.

Per entrambi dovrebbe essere pronto un contratto da circa 6 milioni di euro a stagione. Per Calhanoglu si parla di una scadenza fissata al 2027. Mentre si dovrebbe arrivare fino al 2028 per Bastoni.

Il difensore ha parlato anche della prossima sfida importante, quella contro il City. “Siamo contenti perché è sempre bello vincere un trofeo dopo che abbiamo subito tante critiche. Abbiamo vinto una finale di Coppa Italia e avremo quella di Champions, ma prima c’è l’Atalanta. Poi ci concentreremo sulla storia“.

Un giornalista gli ha poi detto che si vede che la squadra è un po’ stanca, dopo tante partite. E Alessandro ha risposto un po’ piccato: “Che siamo stanchi si vede da cosa? Però siamo allenati per questo, siamo professionisti. C’è uno staff che ci ha preparato a questi appuntamenti, questa vittoria ci dà energia per sabato e per il 10 giugno. Le energie si trovano da sole, non vedo problemi“.