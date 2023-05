L’Inter sfida la Juve: colpo gratis, decide Xavi

Nerazzurri e bianconeri all’ennesimo testa a testa di mercato sul profilo dell’esterno sinistro in dubbio rinnovo col Barcellona, l’ultima parola al tecnico spagnolo

Trascorse quattro lunghe stagioni a mani vuote, il Barcellona riscatta tutto l’impegno messo in campo in questi anni di ricambio generazionale, stravolgimenti strutturali e nuove rivelazioni.

La vittoria del campionato de La Liga, il ventisettesimo nella sua incredibile storia, corona il sogno di un popolo in festa e dello stesso tecnico Xavi, alla prima grande cavalcata in qualità di allenatore della Prima Squadra.

Per il tecnico spagnolo, vecchia gloria del calcio catalano, è una soddisfazione senza precedenti. E ora, sulla scia di questo risultato, intende costruire un progetto solido e duraturo per strappare al Real Madrid una sorta di predominio anch’esso costruito con determinazione nel corso della lunga gestione di Zinedine Zidane e mantenuto ad altissimi livelli anche sotto la guida di Carlo Ancelotti.

Anzitutto, il Barcellona dovrà tenere banco alle provocazioni di mercato in cui è stata coinvolta a seguito dello scandalo sul ‘caso Negreira‘, le limitazioni dell’UEFA e lo sfondamento del tetto salariale che aveva tagliato fuori persino stelle del calibro di Gavi. Per poter far fronte alle imminenti spese, il presidente Joan Laporta – con il benestare di Xavi – attuerà una manovra di sfoltimento non indifferente. In tanti potrebbero lasciare, da Sergio Busquets a Franck Kessé, passando per Ansu Fati e Ferran Torres. Ma chi non ha ancora ben compreso quali saranno le intenzioni della società sul proprio futuro è il terzino sinistro Jordi Alba.

Calciomercato, svolta per Jordi Alba: l’Inter attende paziente

Quest’ultimo, altra vecchia bandiera del Barcellona degli ultimi anni, vorrebbe restare in terra catalana per altro tempo ancora nonostante diversi mesi fa non fosse stato messo al corrente della sua immissione ufficiale sul mercato internazionale nel tentativo di monetizzare la sua cessione.

Il tempo è trascorso veloce e a breve potrebbe concretizzarsi la scadenza di contratto, facendolo diventare a tutti gli effetti uno dei tanti parametri zero della sessione estiva. Il rinnovo non sembrerebbe essere una questione prioritaria per il club, ma l’attesa potrebbe avere anche altri risvolti negativi. Come gli assalti da parte di altre realtà europee a lui interessate. Prime fra tutte Inter e Juventus, alle quali Jordi Alba era stato accostato già in passato.

Per i nerazzurri si tratterebbe di una garanzia, con esperienza internazionale di livello, in sostituzione di Robin Gosens sul quale non sono ancora state sciolte le riserve sull’addio. Ai bianconeri di Massimiliano Allegri, invece, potrebbe tornare comodo come alternativa ad Alex Sandro anche se – anagraficamente – i due si somiglino molto e non rispecchierebbe la necessità di un calciatore fresco, duttile e di prospettiva per la rifondazione strutturale dei ranghi.