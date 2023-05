‘Incubo’ Juve, offerta sul tavolo: la risposta dell’Inter

By

Una vecchia, e brutta, conoscenza dei bianconeri potrebbe ben presto diventare oggetto di discussione sul tavolo di Inter e Milan. Cosa fanno sapere i nerazzurri

In vista della prossima estate, verranno attuati tutta una serie di cambiamenti e questo vale sia sul fronte delle entrate che delle uscite. E’ il caso di Inter e Milan, con le squadre guidate rispettivamente da Inzaghi e Pioli pronte ad apportare alcune modifiche.

Se c’è un reparto in cui, ad essere sinceri, sia una compagine che l’altra dovranno intervenire, quello è sicuramente l’attacco.

In casa Inter continua, infatti, a tenere banco la situazione Correa: calciatore che, oltre ad essersi infortunato nuovamente negli scorsi giorni, è oramai ad un passo dall’addio (da appurare se i nerazzurri riusciranno a liberarsene a titolo temporaneo o in via definitiva).

Sul fronte Milan, invece, la situazione appare ancor più complicata. Questo perché, eccezion fatta per Giroud, Leao e Brahim Diaz, calciatore il cui futuro resta ancora da delineare del tutto – i rossoneri non possiedono altre vere e proprie alternative.

Insomma, questi i motivi per cui gli agenti di un determinato calciatore potrebbero, a breve, servire un’allettante proposta sui rispettivi tavoli delle due storiche rivali milanesi.

Stiamo parlando di Erik Lamela: esterno d’attacco che, oltre ad aver già militato in passato in Italia al fianco della Roma, ha castigato la Juve nelle scorse settimane condannandola all’eliminazione dall‘Europa League grazie alla rete siglata da egli stesso nella semifinale di ritorno e che ha poi valso il definitivo 2-1 in favore del Siviglia.

Calciomercato, agenti Lamela a caccia di una nuova sistemazione: anche Inter e Milan possono spuntare fuori

Per via del suo contratto con data di validità sino a giugno 2024 assieme al Siviglia, Erik Lamela, tra i tanti club ai quali potrebbe finire per essere offerto, vi sono da considerarsi anche sia Inter che Milan.

Viste le esigenze offensive che sia una compagine che l’altra nutrono attualmente, gli stessi intermediari del calciatore in questione potrebbero, anche, finire per proporre il nome del loro assistito a entrambe le dirigenze.

C’è da essere sinceri però. A questa eventuale ed ipotetica operazione di mercato, difficilmente l’Inter darebbe il proprio consenso. Questo per via del fatto che Lamela nasce principalmente come esterno d’attacco e, con grandissime difficoltà, arriverebbe a poter dare il giusto apporto nel 3-5-2 di Inzaghi.

Discorso diverso, invece, per il Milan: club nel quale l’argentino potrebbe anche, presumibilmente, adattarsi perfettamente nel 4-2-3-1 utilizzato da Pioli.

Gli stessi rossoneri restano, infatti, alla costante ricerca di un nuovo esterno d’attacco viste le poche garanzie offerte da Saelemaekers e Messias. Operazione di mercato all’incirca sui 10 milioni.