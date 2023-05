È tutto fatto con la big inglese: 170 milioni con Lautaro

By

Dalla Premier c’è una squadra pronta ad avventarsi sul ‘Toro’. Nel frattempo è già stato concordato un loro nuovo acquisto. Occhio al possibile doppio colpo

Nel corso della prossima estate, numerosissime società europee attueranno tutta una serie di cambiamenti, a maggior ragione quelle militanti in Premier League: con quest’ultime che, come già fatto negli scorsi mesi, potranno essere liberi di spendere di qua e di là.

Un esempio da menzionarvi? Sicuramente il Chelsea di Todd Boehly: club che tra la passata finestra di calciomercato invernale e quella estiva dello scorso 2022, ha speso oltre 600 milioni di euro.

E’ stato, infatti, dal momento in cui il noto imprenditore statunitense – ricorreva maggio dello scorso anno – è entrato a capo della dirigenza londinese che gli stessi inglesi si son sentiti in dovere di sottoscrivere innumerevoli acquisti.

Pensiamo, ad esempio, ad alcuni calciatori del calibro di: Enzo Fernandez, Mudryk, Fofana, Cucurella, Sterling, Koulibaly, Joao Felix e chi più ne ha più ne metta (non a caso ce ne sarebbero moltissimi altri da citare).

Ad ogni modo, però, i ‘Blues’ non sono i soli, in Premier League, a poter permettersi tali investimenti. C’è, infatti, un altro club che, dopo aver già raggiunto una prima intesa assieme ad Alexis Mac Allister, pare ora pronto a poter compiere un potenziale affondo anche nei confronti di Lautaro Martinez.

Di chi stiamo parlando? Senz’alcun ombra di dubbio del Liverpool di Jurgen Klopp, da sempre grandissimo estimatore del ‘Toro’ di Bahia Blanca.

Calciomercato Inter, non solo Mac Allister nel mirino del Liverpool: occhio al doppio con Lautaro, 170 milioni

Proprio come riportato da ‘La Nacion‘, il Liverpool pare aver già trovato una prima intesa assieme ad Alexis Mac Allister per il suo trasferimento in estate.

Pur essendo stato accostato anche all’Inter in passato, coi nerazzurri che però non avrebbero mai e poi mai potuto permettersi di portare a termine l’affare, Mac Allister è ora ad un passo dal trasferirsi in Inghilterra.

E’ lo stesso quotidiano argentino, infatti, a riferire che il classe ’98 è prossimo a dover vestire la maglia del Liverpool: club che lo rileverà dal Brighton per la modica cifra di 70 milioni di euro, su per giù (battuta quindi la concorrenza di Manchester United e Arsenal). Non è affatto finita qui però.

Questo perché, oltre al solo Mac Allister, i ‘Reds’ potrebbero anche provare a tendere un presunto affondo nei confronti di Lautaro Martinez nella prossima estate: con quest’ultimo che, oltre ad aver toccato quota 101 reti con la doppietta rifilata alla Fiorentina in finale di Coppa Italia, ha anche superato il record della passata stagione di 25 reti segnandone, sino a questo punto della stagione, 27 assieme all’Inter (più altri 10 assist).

L’idea potrebbe essere, infatti, quella di vedere il Liverpool provare a spingersi per il ‘Toro’ di Bahia Blanca offrendo alla ‘Beneamata’ circa 80 milioni di euro.

Ad ogni modo, però, l’Inter non è affatto disposta a liberarsi del suo attuale numero 10 se non difronte ad un’offerta monstre interamente in cash e che, in quel caso, dovrebbe arrivare a toccare il tetto dei 90-100 milioni di euro.