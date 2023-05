“Finalmente è atterrato l’aereo”: Lukaku spinge, Bastoni replica

Nei minuti successivi di Inter-Atalanta è andato in scena un simpatico siparietto tra i due calciatori dell’Inter. Ecco come il centrale mancino ha ‘stuzzicato’ il belga

L’Inter torna a vincere anche in campionato e lo fa, in grande stile, regalandosi una vittoria importantissima davanti ai propri tifosi che le vale l’accesso garantito alla prossima edizione di Champions League.

Grazie al successo ottenuto ieri sera per 3-2 sull’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi può ora fare sonni tranquilli in campionato e puntare, magari, con un po’ più di tranquillità il secondo posto in Serie A.

Ciò che conta, però, è il fatto che l’Inter possa ora recuperare finalmente un po’ di energie per poi mettere definitivamente nel mirino la finale di Istanbul del prossimo 10 giugno col countdown che, ad essere sinceri, è sostanzialmente partito già da un pezzo.

Quanto a ieri, invece, i nerazzurri di Milano sono riusciti – come già accaduto nel match d’andata oltre che in Coppa Italia – a farsi beffe ancora una volta della squadra di Gian Piero Gasperini.

Stesso e identico risultato dell’andata ma sapore totalmente diverso rispetto a quel confronto andato in scena nello scorso 13 novembre visto e considerato che, come già anticipato del resto, questa vittoria è valsa all’Inter l’accesso aritmetico alla prossima edizione di Champions League.

A questa fondamentale vittoria hanno contribuito praticamente tutti gli undici, ed oltre, calciatori della ‘Beneamata’ scesi in campo ma, ad essere sinceri, se dovessimo menzionarvi alcuni di questi non potremmo far altro che nominarvi – oltre al solo Barella – in particolar modo: Lautaro, Lukaku e Bastoni, anche lui tra i più in forma della gara.

Proprio questi ultimi due, infatti, sono riusciti al termine del match a regalarsi un’altra, e particolare, menzione che merita di avere la giusta sottolineatura e che, in poco meno di qualche ora, questo episodio di cui stiamo per parlarvi è riuscito a fare l’intero giro del web.

Siparietto social tra Lukaku e Bastoni, il difensore replica: “Bravo Rome, finalmente è atterrato l’aereo da Londra”

Nel dopo gara di Inter-Atalanta, terminata 3-2 così come nel match d’andata, Romelu Lukaku ha provveduto a pubblicare immediatamente un post sui propri social.

Alle tante foto pubblicate sul proprio profilo Instagram, infatti, il centravanti belga ha deciso di aggiungere tutta una serie di frasi, le quali recitavano: “Welcome to Lula Park. Un’altra vittoria, forza Inter”.

Da quel momento in poi, non è tardato ad arrivare il commento di Alessandro Bastoni, il quale ha così ‘pizzicato’ scherzosamente il proprio compagno di squadra ammettendo: “Bravo Rome, finalmente è atterrato l’aereo da Londra”.

Questa la risposta rivolta dal centrale natio di Casalmaggiore nei confronti ‘Big Rom’ apparso, oramai, in grandissima forma in queste ultime quattro settimane. 1 gol per lui anche in occasione della gara di ieri.

Dichiarazioni alle quali vanno, poi, aggiunte anche quelle di Nicolò Barella, intervenuto nel dopo gara di Inter-Atalanta per commentare la prestazione dei suoi e non solo.

🗣Lukaku spinge: “Benvenuto a LuLa Park”

💥E Bastoni: “Finalmente è atterrato l’aereo da Londra” pic.twitter.com/zkqOotbxcU — Interlive (@interliveit) May 27, 2023

Barella: “Nessun segnale al City questo. ‘San Siro’ è ‘San Siro’ e i tifosi dell’Inter sono i tifosi dell’Inter”

Intervenuto direttamente ai microfoni di ‘Dazn‘ al termine della gara, Nicolò Barella ha parlato a proposito della prestazione offerta dai suoi soffermandosi poi, inoltre, anche sui prossimi, nientemeno che ultimi, impegni stagionali.

“Giocare due giorni dopo una finale di Coppa Italia non è mai facile tantomeno contro una squadra come l’Atalanta ma volevamo ottenere in tutti i modi questa vittoria e fortunatamente ci siamo riusciti. Se questo è un segnale al City? Assolutamente no. A quello ci penseremo tra un po’ di tempo” – ha esordito.

“Come già accennato, ciò che importava oggi era uscire vittoriosi dal campo pur di strappare la qualificazione alla prossima di Champions ed è quello che abbiamo fatto. Adesso c’è il Torino quindi guardiamo avanti di volta in volta“.

“Come giudico questa mia stagione? Sicuramente è stata colma di alti e bassi, così come quella dell’Inter del resto. Fortunatamente, però, adesso mi sento bene e voglio aiutare i mei compagni con tutte le forze in questo finale di stagione. Cosa penso di questa squadra? ‘San Siro’ è ‘San Siro’ e i tifosi dell’Inter sono i tifosi dell’Inter, non c’è nient’altro da aggiungere“.