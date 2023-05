Conferma Acerbi, arriva la svolta definitiva: pronto il nuovo contratto

Il difensore centrale sarebbe vicino alla riconferma in nerazzurro dopo l’ottima stagione disputata, alla Lazio un indennizzo simbolico e poi l’offerta al giocatore

Nulla di meglio di un esordio del genere. Francesco Acerbi ha avuto un anno per dimostrare che il suo valore, dopo anni da protagonista tra le file della Lazio, non è affatto calato all’aumentare dell’età anagrafica.

Il difensore centrale non ha perso neppure un’occasione, anzi spesso ha dimostrato di essere persino più affidabile di chi come Stefan de Vrij ha invece fatto qualche buco nell’acqua specie ad inizio stagione. Anche per Simone Inzaghi ha sempre rappresentato una garanzia al centro della difesa, specie nella linea a tre dove sembra trovarsi maggiormente a proprio agio. E ora, dopo un’annata davvero brillante, starà all’Inter fare le proprie mosse per convincere in via definitiva il club cedente a lasciarlo partire a condizioni vantaggiose.

Del resto, in caso di ipotetico rifiuto di riconferma da parte dell’Inter, la Lazio si troverebbe con le spalle al muro nel gestire un calciatore che non fa più parte da diverso tempo negli schemi di Maurizio Sarri.

Calciomercato, per Acerbi è strada in discesa: addio certo alla Lazio

Come logica conseguenza, il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha già disposto le carte sulla propria scrivania per favorire un trasferimento sereno e senza intoppi burocratici.

Stando a quanto recepito da ‘Dazn’, Acerbi dovrebbe dunque diventare a tutti gli effetti un calciatore di proprietà del club meneghino di Viale della Liberazione dietro pagamento simbolico del cartellino per 2 milioni di euro. Circa la metà di quanto inizialmente pattuito in relazione al diritto di riscatto conseguente al prestito.

Al calciatore, invece, verrà proposto un contratto annuale con eventuale opzione di prolungamento automatica al raggiungimento di determinate condizioni, come ad esempio il numero di presenze in stagione. Esattamente quanto accaduto per Alex Sandro alla Juventus.

L’operazione porterebbe dunque l’Inter a tirare un sospiro di sollievo nella fantomatica caccia al sostituto di Milan Skriniar, senza l’urgenza di dover trovare addirittura due difensori di ruolo.

I dubbi sull’erede dello slovacco permangono, ma quantomeno sono meno urgenti di quel che poteva apparire prima. Sempre che la dirigenza capitanata da Giuseppe Marotta riesca anche a blindare lo stesso de Vrij, considerato ugualmente un componente essenziale per i dettami tattici di Inzaghi.