Dall’Inter al Milan: è fatta, firma per cinque anni

Sembra che il Milan di Pioli abbia convinto il calciatore superando la concorrenza dell’Inter: arriva un contratta di cinque anni

Un affare a zero: il centrocampista classe ’96 dell’Eintracht Francoforte, in scadenza a giugno e ricercato da molti club Italiani, potrebbe trasferirsi al Milan, con un contratto di cinque anni. Lo aveva cercato anche l’Inter, ma Paolo Maldini ha potuto essere maggiormente persuasivo. Il Milan può offrire al parametro zero un ingaggio più alto e promettergli più chance di titolarità. E così, i rossoneri, freschi di qualificazione in Champion League, sono vicinissimi all’ingaggio del trequartista adattabile a mezzala ed esterno.

L’obiettivo rossoneri si chiama Kamada, ed è uno dei centrocampisti più forti di nazionalità giapponese. Gioca prevalentemente come trequartista, anche se nell’ultima stagione è stato schierato con profitto da interno di centrocampo. È stata una buona stagione per il giapponese: ha realizzato otto goal e sei assist nelle trenta presenze in Bundesliga.

È un giocatore rapido, bravo tecnicamente e soprattutto imprevedibile. Sa anche adattarsi a più ruoli. Durante il prestito in Belgio ha giocato come seconda punta. Poi, in Giappone, è stato spesso in grado di fare la differenza come esterno offensivo. Sa calciare con entrambi i piedi, ma il suo preferito è il destro. All’Eintracht è stato impiegato spessp come rigorista.

Kamada: fatta per il Milan, contratto da cinque anni in arrivo

Il giapponese era stato proposto anche all’Inter e la dirigenza nerazzurra ci aveva fatto un pensierino. Ma Maldini è stato più lesto e convincente. Ora il Milan di Stefano Pioli vorrebbe legarlo a sé con un contratto di cinque anni.

Daichi Kamada sarebbe potuto essere utile all’Inter non tanto quanto centrocampista offensivo ma come attaccante: un sostituto di Correa, dato partente a titolo definitivo o in prestito per la prossima stagione.

Il giapponese è entrato a far parte del club della Bundesliga nel 2017, firmando un contratto quadriennale fino al 2021. La quota di trasferimento è stata dichiarata di 2,5 milioni di euro. Il Milan lo prenderebbe gratis offrendogli 2,5 milioni a stagione.

Già da una settimana si vociferava che il Milan avesse ormai in pugno Daichi Kamada. E ora la suggestionedi mercato sta per diventare realtà: il trequartista classe ’96 lascerà l’Eintracht Francoforte a zero al termine della stagione per trasferirsi a Milano. Dopo lo scatto dei giorni scorsi, i rossoneri hanno definitivamente battuto la concorrenza e convinto il giocatore con un quinquennale. Presto si passerà alle questioni formali.

Nacho e Alba: i probabili colpi a zero dell’Inter

Ora il giapponese sarebbe pronto a sostenere le visite mediche già la prossima settimana, quando saranno terminate le stagioni del Milan (ultima di campionato col Verona) e dell’Eintracht (finale di Coppa di Germania contro il Lipsia). Sul giapponese c’erano anche il Napoli, la Juventus e l’Inter.

I colpi a zero su cui si muoveranno i nerazzurri, al momento, sembrano essere Thuram, Firmino, jordi Alba e Nacho. Uno dei calciatori a zero più approcciabili in questo momento è proprio il difensore del Real Madrid. L’Inter ha messo già da un mesetto nel mirino Nacho Fernandez, difensore classe 1990 in forza ai Blancos. E pare che ci sia stato già un contatto.

Ci sono speranze anche per Alba. Dopo ben undici anni di legame con i blaugrana, Jordi Alba ha deciso di interrompere con un anno di anticipo il suo contratto con il Barcellona. Lo ha confermato Sport: il classe ’89 avrebbe preso la sua decisione dopo una stagione caratterizzata da scarso minutaggio. Il terzino spagnolo, che piace tanto a Marotta, crede di poter essere ancora protagonista.