Piani stravolti per l’Inter: domani l’intervento al ginocchio

Cambia tutto in orbita Inter. I nerazzurri avevano posto sotto i propri radar un calciatore di A che però domani si opera. Svelati tutti i possibili scenari

Grazie al successo ottenuto nello scorso sabato al ‘Meazza’ per 3-2 contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi può ora vivere sonni tranquilli in campionato e concentrarsi, solo ed esclusivamente, sull’ultimo atto di Champions League. Con uno sguardo rivolto al mercato chiaramente.

Sarà, infatti, nel prossimo 10 giugno che Manchester City e Inter si affronteranno a tu per tu in quel di Istanbul, in una sfida del tutto inedita in quanto né l’una né l’altra compagine si erano mai trovate prima d’ora a vis a vis in un confronto ufficiale, pur di provare ad alzare al cielo la tant’attesa ‘Coppa dalle grandi orecchie’.

Ad ogni modo però, tralasciando per un attimo l’ultimo impegno di campionato contro il Torino nel quale Simone Inzaghi metterà in atto un turnover che non si è mai visto prima d’ora, in casa Inter è tempo di valutazioni oltre che di bilanci.

Marotta e Ausilio stanno, ormai da tempo a dire il vero, partorendo tutta una serie di idee su chi possa far al caso loro in vista della prossima stagione. Da mesi, infatti, i nerazzurri sono alla costante ricerca di un nuovo centravanti, visto e considerato che il primo a dire addio là davanti sarà Correa (da capire solo se a titolo temporaneo e in via definitiva).

Oltre al solo Thuram, calciatore al quale l’intera dirigenza ha già proposto negli scorsi mesi un contratto da 5 milioni netti a stagione, un altro profilo che piace particolarmente dalle parti di ‘Viale della Liberazione’ è quello di Boulaye Dia.

Sia la ‘Beneamata’ che il Milan, non a caso, si sono detti particolarmente attratti dal giocatore in questione in questi ultimi mesi anche se, in queste ultime ore, è spuntata fuori una notizia che non piace affatto né all’una né all’altra società.

Intervento al ginocchio per Dia tra meno di ventiquattr’ore: cambiano i piani dell’Inter?

Bisogna tornare indietro di qualche mese per vedere accostato, per la prima volta, Boulaye Dia all’Inter: attuale calciatore della Salernitana che a breve verrà riscattato per 12 milioni dal Villareal e che, come già preannunciato, si è assicurato le attenzioni dei nerazzurri.

Per via dei suoi impressionanti numeri totalizzati in stagione, col centravanti senegalese che ha messo a referto 16 reti e 6 assist, il classe ’96 ha inevitabilmente impressionato tutti.

C’è da dire, però, che nel corso del match giocatosi nello scorso 22 maggio contro la Roma, Dia ha rimediato un brutto problema al ginocchio che lo ha costretto a dover terminare la stagione anzitempo.

Già assente nell’impegno dello scorso sabato durante Salernitana-Udinese, terminato poi 3-2 in favore dei campani, l’attuale numero 29 dei ‘granata’ sarà domani di scena a Lione: questa la location nella quale il centravanti si sottoporrà tra meno di ventiquattr’ore ad un intervento chirurgico di pulizia del menisco del ginocchio sinistro.

Questa la notizia sconfortante che rischia, quindi, di cambiare totalmente i piani di Inter e Milan. Difficilmente, infatti, Dia trascorrerà un’altra stagione al fianco del club presieduto da Iervolino: proprio con quest’ultimo che, con ogni probabilità, finirà per cederlo nel corso della prossima estate una volta avvenuto il riscatto dal Villareal.

A seguito dell’intervento, Dia incomincerà poi il proprio percorso riabilitativo coi tempi di recupero che dovrebbero stimarsi attorno ai 40 giorni di tempo. Motivo per cui il senegalese non potrà prendere parte agli impegni di luglio assieme al resto della Nazionale anche se potrà considerarsi pienamente recuperato per la data d’inizio del ritiro della Salernitana.

Nel frattempo Inter e Milan osservano attentamente la situazione coi nerazzurri che, a differenza dei loro acerrimi rivali, appaiono verosimilmente un po’ più interessati. Come valutazione siamo sui 20-25 milioni di euro.