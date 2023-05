Colpo a zero: visite mediche completate, c’è la firma sul contratto

Accostato all’Inter, ha già posto la sua firma sul nuovo contratto trasferendosi a zero. Sfuma un obiettivo per Marotta

Quest’anno Federico Dimarco, parito come riserva, ha garantito continuità e qualità alla fascia sinistra dell’Inter, scavalcando nelle gerarchie Gosens, uno degli acquisti più costosi degli ultimi anni del club nerazzurro. Proprio in vista della cessione del tedesco, Marotta e Ausilio hanno seguito con interesse la stagione di Ramy Bensebaini, nato a Costantina in Algeria, e generoso terzino sinistro del Borussia M’gladbach con contratto in scadenza a giugno 2023.

Suppur molto apprezzato, l’algerino non è mai stato raggiunto da una vera offerta da parte della dirigenza nerazzurra. E ora, è officiale, va considerato come un obiettivo sfumato. È infatti arrovata la firma sul contratto per il trasferimento a zero all’altro Borussia: il Dortmund.

In Germania parlano di affare fatto. Il Borussia Dortmund avrebbe nelle scorse ore formalizzato il suo primo acquisto per la nuova stagione. Come riferito da SPORT1, Ramy Bensebaini ha firmato ufficialmente con il club giallonero e avrebbe già effettuato le visite mediche.

Visite mediche concluse, arriva la firma sul contratto a zero

L’algerino ha iniziato la sua carriera al Paradou AC, giocando giusto un paio di partite con la firmazione giovanile. Nel giugno 2014, il terzino è stato ceduto in prestito a un club belga della Pro League: il Lierse. Con questa maglia Bensebaini ha collezionato ventitré presenze nel corso della stagione, segnando un goal gol, senza riuscire però a evitare la retrocessione del Lierse.

L’anno dopo è arrivato un nuovo prestito, stavolta nel club francese del Montpellier. Nel 2016 ha firmato un contratto quadriennale con il Rennes, dove si è distinto per grandi capacità atletiche e buona tecnica. Notato dal Borussia Mönchengladbach si è trasferito in Bundesliga per 8 milioni di euro del 2019. È stato protagonista con la sua nazionale ai Mondiali in Qatar. Ed è stato allora che Ausilio ha deciso di prenderlo in considerazione come possibile sostituto di Gosens.

A gennaio sembrava infatti che Gosens potesse essere ceduto in Germania. Poi ha prevalso la volontà del laterale ex Atalanta di continuare a giocare in nerazzurro. Il tedesco ha sempre dimostrato impegno e serietà, ma non ha inciso come sperato. Per questo, se arrivasse l’offerta giusta, potrebbe comunque essere ceduto.

Caccia al laterale sinistro: tutti i nomi sul taccuino di Marotta

Quindi il futuro di Robin Gosens è ancora in bilico e Marotta si sta guardando intorno per trovare delle alternative. Fino a qualche mese fa si puntava soprattutto su Bensebaini, sul giovane scozzese Doig del Verona e su Borna Sosa, protagonista ai Mondiali Qatar con la Croazia. Ora, invece, il nome più caldo sembra essere quello di Parisi dell’Empoli.

L’Inter seguiva Sosa anche in estate, ma la mancata cessione di Robin Gosens ha mutato i piani della dirigenza. A gennaio l’Inter ha provato a rifarsi sotto con lo Stoccarda, cercando di sfruttare la situazione economica dei Die Roten tutt’altro che incoraggiante. Ma anche in questo caso non si è concluso niente.

Un altro profilo che Beppe Marotta sta seguendo con interesse è Josh Doig del Verona. Il ventenne scozzese costa però già parecchio, e pare che i suoi procuratori abbiano già trovato un mezzo accordo con la Juventus.