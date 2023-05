Intreccio di mercato Lautaro-Lukaku: i Blues giocano sporco

Potenzialmente, sul mercato, il Chelsea può fare tutto quel che vuole, e l’Inter teme appunto che i Blues stiano per organizzare un sordido piano che coinvolge Lukaku per arrivare a Lautaro

Con tre trofei già vinti (Mondiale, Supercoppa italiana e Coppa Italia), ventotto goal e undici assist stagionali, Lautaro Martinez è uno degli attaccanti più in forma e più vincenti dei principali campionati europei. Tutti i big club lo osservano interessati, riconoscendo nel calciatori immense doti tecniche, carattere da leader e ulteriori margini di miglioramento.

Per tale ragione, quest’estate, l’Inter potrebbe doversi difendere dagli assalti del Real Madrid, del Manchester United, del Bayern Monaco e soprattutto del Chelsea. Secondo quanto ipotizzato da alcuni giornali britannici, i Blues potrebbero avere già un piano per arrivare a Lautaro, offrendo al club nerazzurro soldi e il cartellino di Romelu Lukaku.

E che cosa farebbe l’Inter a quel punto? Da un punto di vista finanziario, una soluzione del genere porterebbe nelle casse nerazzurre tanti milioni e una plusvalenza d’oro. In pratica, l’Inter potrebbe aver venduto al Chelsea un giocatore per 115 milioni per poi riaverlo (al 100%) di fatto gratis due anni dopo.

I Blues potrebbero offrire Lukaku più 60 milioni per Lautaro

Dal punto di vista tecnico, invece, l’intero discorso sembra non stare troppo in piedi. Lautaro ha venticinque anni ed è la colonna della squadra, mentre Lukaku ne ha trenta, e con il suo fisico non potrà certo continuare a fare la differenza per molti anni. Così, è quasi scontato pensare che l’Inter rifiuterebbe una simile offerta da parte della squadra inglese.

Ma quanti milioni di euro potrebbero essere proposti da Todd Boehly? Il belga è valutato poco meno di 40 milioni. Lautaro, invece, ha una valutazione per difetto che sfonda il muro degli 100 milioni. In questo senso, volendo offrire il cartellino di Lukaku per arrivare a Lautaro, i Blues dovrebbero aggiungere minimo 60 milioni per poter ingolosire l’Inter.

Per il club nerazzurro, tuttavia, Lautaro Martinez è un intoccabile. “Marotta e Inzaghi sono pronti a ripartire dall’argentino per la prossima stagione“, si legge su calciomercato.it. Ma sempre secondo quanto riportato dal sito “solo un assegno indecente da 120 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola e tentare il presidente Zhang“.

Pericolo Pochettino: il tecnico va matto per il Toro

Il problema è che Boehly potrebbe anche essere disposto a un gesto di estrema arroganza per accontentare Pochettino, il tecnico da poco ufficializzato sulla panchina del Chelsea. L’allenatore argentino non ha mai nascosto il proprio debole nei confronti di Lautaro. E sembra che abbia già parlato con la dirigenza del nuovo club per far partire una richiesta di informazioni sul Toro.

Lo stesso Pochettino, sempre in base a ciò che si dice in Inghilterra, avrebbe già deciso di sacrificare Lukaku per portare a compimento un affare con l’Inter. Al club nerazzurro il belga interessa ancora: il progetto è quello di farlo restare a Milano per un altro anno in prestito, ma non è detto che il Chelsea accetti.

Anzi, a questo punto Boehly potrebbe giocare sporco, impedendo a Big Rom di giocare ancora a Milano, anche se non ha alcun interesse a riportarlo a Londra. Un bell’intrigo. Ma per fortuna, oltre alle solite suggestioni di mercato, per ora sembra che non ci sia stato ancora nessun tipo di approccio, in un senso e nell’altro.