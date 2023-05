Pif fa vacillare Zhang: 100 milioni sul tavolo

Il fondo arabo, interessato alle quote dell’Inter in passato, potrebbe presentare un’offerta incredibile al cospetto del presidente nerazzurro sul mercato dei big

Sembra passata un’eternità da quando per la prima volta si è sentito parlare di un gruppo solido di investitori arabi interessati ad accaparrarsi le quote societarie dell’Inter in mano al presidente Steven Zhang, primo rappresentante del colosso cinese Suning, sopratutto dopo il profondo tonfo economico subito durante la pandemia.

Il mercato non poteva che essere stravolto da una forza importante come quella di ‘Pif‘, eppure fino alla fine Zhang non ha ceduto il passo neppure di un centimetro dimostrando grande attaccamento ad una realtà che ha sempre sentito sua. Dopo aver scacciato, almeno in primo grado, l’interesse degli altri investitori di Investcorp che starebbero ancora sondando il terreno in cerca di fortune in Europa, l’Inter prosegue lungo la linea già tracciata e con la nuova vibrante consapevolezza che i risultati sul campo possono realmente dare una mano alle casse societarie laddove subentrino delle difficoltà mai insormontabili. Al contempo, il fondo ‘Pif’ ha trovato pane per i suoi denti in Premier League strappando l’accordo per l’acquisizione delle quote del Newcastle United.

Grazie alla mano degli arabi, il club inglese ha stravolto i pronostici stagionali piazzandosi abilmente in zona Champions League nonostante appena una non prima avesse rischiato concretamente la retrocessione nel campionato di Championship.

Oggi servono investimenti importanti anche fronte mercato di squadra, partendo da un attaccante di rilievo. Sebbene la prima idea resti quella di Victor Osimhen, la presidenza del Napoli in mano ad Aurelio De Laurentiis non sarebbe tanto vogliosa di fare sconti.

I 150 milioni di euro precedentemente definiti sembrano il prezzo minimo per poter iniziare a discutere e trattare, ma non bastano soltanto i soldi: il calciatore avrebbe bisogno di motivazioni che soltanto il Manchester United potrebbe offrire in termini di importanza nello scacchiere di Erik ten Hag.

Da Osimhen a Lautaro, il Newcastle stringe la presa sul calcio italiano

In sua sostituzione, pertanto, le ‘Magpies’ potrebbero puntare tutto sul centravanti nerazzurro Lautaro Martinez. Simbolo della cavalcata dell’Inter in questa stagione culminata con il raggiungimento della finale di Champions League da disputare contro l’altra inglese del City, l’argentino potrebbe dire addio a non meno di 100 milioni di euro.

Una suggestione viva ma ancora molto lontana dal diventare idea concreta per far vacillare l’Inter in tutte quelle convinzioni ferree di cui è stata finora portatrice. Il futuro di Lautaro è Milano e anche il suo agente Alejandro Camano non sembra essere stato interpellato per dare giudizi discordi su questa condivisa visione prospettica. La fascia da capitano al braccio è più di un simbolo.