Triennale sul tavolo: da Madrid a Milano a costo zero

L’Inter non molla un attuale tesserato del Real Madrid. Sul piatto un contratto di tre anni. I nerazzurri attendono ora la risposta da parte del diretto interessato

In casa Inter è tempo di pensare al da farsi e di guardare dritto, per l’appunto, in vista della prossima stagione. Sarà proprio nel corso della prossima estate, infatti, che i nerazzurri attueranno tutta una serie di cambiamenti: questo vale sia per attacco, centrocampo, difesa e, perché no, anche tra i pali vista la situazione Handanovic.

Spetterà proprio a Marotta e Ausilio, duo che in questi ultimi anni ha contribuito in maniera fondamentale ai grandi traguardi ottenuti dall’Inter, lavorare per bene al tutto ma di una cosa ne siamo certi.

I due hanno già incominciato a programmare la prossima campagna acquisti della ‘Beneamata’ ed è per questo che siamo certi del fatto che non si faranno trovare impreparati.

Oltre ai capitoli Correa e Gagliardini, con quest’ultimo che a differenza del primo dirà addio a zero mentre per il ‘Tucu’ c’è ancora da capire se saluterà a titolo definitivo oppure in via temporanea, continua a tenere banco in casa Inter anche la situazione Skriniar.

Così come l’ex centrocampista dell’Atalanta, infatti, anche lo slovacco è prossimo a dover dire addio a zero all’Inter nel corso della prossima estate, il tutto per trasferirsi a titolo prettamente gratuito al Psg.

E’ stato proprio questo a far sì, non a caso, che in tutti questi ultimi mesi l’intera dirigenza del ‘Biscione’ avviasse, già da tempo, le proprie ricerche al suo potenziale sostituto.

Oltre ai nomi riconducibili ai profili di Pavard e Christensen, vi è da considerarsi anche quello di Nacho Fernandez del Real Madrid: calciatore per cui i nerazzurri hanno già mosso i primi passi e che, nel caso in cui arrivasse per davvero, risulterebbe sì un nuovo ed ulteriore rinforzo per Inzaghi ma che non è da considerarsi il dopo Skriniar.

Entrando ancor più nel dettaglio, quindi, il classe ’90 andrebbe a rinfoltire, sostanzialmente, il pacchetto difensivo dell’Inter. Questo l’intento da parte di Zanetti &co ed ecco che, una volta giunti a questo punto, l’intera dirigenza interista ha già deciso di attuare la prima mossa nei confronti del centrale spagnolo, in uscita dai ‘Blancos’.

Calciomercato Inter, i nerazzurri hanno offerto un triennale a Nacho: ora si attende soltanto la risposta dello spagnolo

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Marca’ in queste ultime ore, l’Inter si è già fatta avanti per Nacho Fernandez mettendo sul piatto un contratto triennale.

Al momento, non vi sono presenti nuovi ed ulteriori dettagli sul suo presunto stipendio. Certo è, però, che solamente con questa mossa, l’Inter ha già lanciato un forte segnale nei confronti del calciatore sondando, di fatto, il terreno e con l’intento di capire quelle che sono le sue reali intenzioni.

Non a caso, il Real Madrid e Nacho hanno, ormai da tempo, deciso di interrompere il proprio cammino assieme. Lo spagnolo si trova, infatti, in scadenza di contratto e, per via del fatto che ha deciso di non rinnovare, sarà dunque libero di prendere accordi con qualsiasi altro club in vista della prossima stagione: venendo, peraltro, ingaggiato a zero.

Tra i diversi club interessati al calciatore vi è – per l’appunto – anche l’Inter, oltre al solo Villareal: società che resta timidamente lì sullo sfondo, magari con l’intento di replicare l’affare Raul Albiol (già attuato in passato).

Nel frattempo, i nerazzurri restano in attesa della risposta del calciatore con lo spagnolo che, con ogni probabilità, deciderà quello che sarà il suo futuro nel corso di questa settimana: quando avrà, dunque, indossato la maglia dei ‘Blancos’ per l’ultima volta.