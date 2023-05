Martial più 30 milioni: blitz United in casa Inter

I ‘Red Devils’ potrebbero investire il cartellino del proprio centravanti francese in fase calante come contropartita per raggiungere la corte del portiere nerazzurro

Sono già trascorsi cinque anni da quanto Anthony Martial aveva conquistato la scena mediatica internazionale diventando uno dei calciatori più preziosi del panorama calcistico europeo, specie di Premier League.

Il Manchester United aveva fatto un vero affare qualche anno prima prelevandolo dal Siviglia ed il suo cartellino, a suon di giocate strabilianti, era schizzato fino a toccare gli 80 milioni di euro di clausola prevista in caso di tentativi d’acquisto all’estero. Poi, però, l’avvicendamento di altri centravanti di spessore fra cui Cristiano Ronaldo e l’esplosione dell’altro talento Marcus Rashford hanno eclissato il francese, sceso rapidamente dal proprio piedistallo.

Oggi Martial non ha più lo stesso appeal del passato, perché non tanto facilmente impiegato dal tecnico Erik ten Hag come prima opzione per l’attacco. Ciononostante il calciatore ha comunque difeso il suo buon nome mettendo a segno 6 reti nelle 21 presenze avute nel campionato inglese, destando le attenzioni di chi potrebbe avere bisogno del suo profilo nel prossimo futuro a costi nettamente contenuti.

In questo lo United potrebbe anche metterci lo zampino, favorendo la buonuscita del calciatore verso nuovi lidi inesplorati. Anche l’Inter sarebbe tra questi, visto il rientro di Romelu Lukaku al Chelsea e la possibile cessione di Joaquin Correa dopo l’ennesimo flop stagionale.

Calciomercato, ten Hag stuzzica Onana e gioca la carta Martial

Il cartellino di Martial è valutato circa 15 milioni e con il benestare della dirigenza nerazzurra potrebbe fungere da contropartita tecnica per il raggiungimento di un altro calciatore fortemente conteso in Premier League: André Onana.

Il portiere camerunese, già obiettivo principale di mercato del Chelsea di Todd Boelhy in funzione dell’uscita di Edouard Mendy, potrebbe infatti essere avvicinato anche dai ‘Red Devils’ di ten Hag il quale lo aveva già allenato nella sua passata esperienza all’Ajax. Tale stima reciproca potrebbe tradursi in un affare incredibile, ma il muro della dirigenza nerazzurra sarebbe più alto del previsto.

Come ribadito a più riprese nelle ultime settimane, l’Inter non accetterà neppure di ascoltare offerte che siano inferiori ai 40 milioni di euro cash senza includere contropartite di alcun tipo. La posizione del club appare salda e ferma, pertanto è improbabile che Martial possa tanto facilmente diventare un calciatore nerazzurro nel prossimo futuro a meno di clamorosi cambi di decisione.