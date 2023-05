L’Inter sorride, riecco Skriniar: differenziato per Correa e Mkhitaryan

Torna a disposizione il difensore centrale slovacco dopo il lungo infortunio alla schiena, mentre filtra cautela sulle condizioni degli altri due colleghi

L’Inter ha trascorso attimi di apprensione quando ormai un paio di mesi fa quel lieve fastidio alla schiena che sembrava non dare pace al difensore Milan Skriniar si è trasformato in un problema vero e proprio.

Il club ha dunque attivato prontamente il proprio staff medico con il cui aiuto, a seguito di alcuni accertamenti, è stato deciso di procedere ad intervento chirurgico al rachide lombare e relativa guarigione lontano da casa e dai suoi compagni di squadra. Di certo non il migliore degli arrivederci, visto che dì lì a poco il calciatore avrebbe dovuto salutare con un pizzico di rammarico l’ambiente nerazzurro per via del mancato rinnovo di contratto. Eppure oggi sorge una piccola fiammella di speranza di rivederlo nuovamente in campo, almeno in questo scoppiettante finale di stagione.

Skriniar reintegrato in gruppo, sguardo sulla finale di Champions

Il calciatore ha infatti completato il proprio percorso riabilitativo e fino a ieri è stato seguito dai preparatori atletici dell’Inter con un programma di allenamento appositamente studiato. L’intensificarsi delle sue sessioni ha poi portato alla scelta definitiva: Skriniar ha rimesso piede in campo assieme al resto del gruppo di Simone Inzaghi e può finalmente tornare a disposizione del tecnico già per l’incontro decisivo di campionato contro il Torino.

I suoi servigi potrebbero quindi essere richiesti anche nel corso della finale di Champions League contro il Manchester City, sempre che la condizione fisica lo permetta. In caso contrario, il buon Mattia Darmian farà le sue veci come ben dimostrato finora.

Per l’occasione rientra anche l’altro difensore centrale in uscita, Danilo D’Ambrosio, mentre hanno svolto altro lavoro differenziato Joaquin Correa ed Henrikh Mkhitaryan anch’essi fermi ai box per un fastidio muscolare. La speranza è che entrambi possano essere disponibili al reclutamento in vista della finale di Istanbul.