Kovacic vicinissimo: via libera del Chelsea, i dettagli

Anche quest’anno Mateo Kovacic è stato dato vicinissimo a un clamoroso ritorno all’Inter. In realtà, il ventinovenne croato ha altri estimatori

Fosse per Piero Ausilio, Kovacic non se ne sarebbe mai andato dall’Inter o sarebbe tornato nel 2018, quando il Real lo cedette poi al Chelsea. Ma il centrocampista è ormai uno di quei giocatori che i nerazzurri non possono permettersi; ha pretese di ingaggio troppo alte.

La notizia è che dopo anni a Londra, Mateo molto probabilmente lascerà il Chelsea. E su di lui ci sono due grandi club. In Inghilterra parlano di trattative già in stato avanzato fra le squadre interessate e i procuratori del croato. Il The Athletic, da un po’ di tempo, tira in ballo Manchester City e Bayern Monaco. E annuncia che entrambi i club avrebbero avuto l’autorizzazione del Chelsea a trattare con il giocatore.

In pratica starà a Kovacic decidere quale delle due offerte preferire. L’impressione è che al momento Kovacic sia vicinissimo al City di Guardiola. Il club giusto per uno che è abituato a vincere e ad alzare trofei.

La stagione appena terminata con il Chelsea è stata una delle più deludenti della carriera del centrocampista (la migliore, a memoria, fu quella del 2019-2020, con Lampard in panchina). Il dodicesimo posto in Premier con 44 punti per la squadra che l’anno scorso ha vinto la Champions League è di certo un risultato poco entusiasmante, per tutti, non solo per il croato.

Il Chelsea ha detto ok: Kovacic è vicinissimo al Manchester City

Cosa manca per concludere l’affare fra Chelsea e City? L’ultimo scoglio è rappresentato da Pochettino che, prima di avallare la vendita di Kovacic, vorrebbe discutere a quattr’occhi con lui. Ma difficilmente cambierà qualcosa. Il Chelsea ha bisogno di vendere e di sfoltire la rosa, e il croato vuole andarsene. Il City potrebbe offrire sui 30 milioni. Per Guardiola Kovacic sarebbe il giusto erede di Gundogan.

L’unica squadra italiana che negli ultimi mesi ha mostrato un minimo interesse per Kovacic non è l’Inter ma il Milan. Il centrocampista piace molto a Maldini, che però non può certo competere sul mercato con il City.

I rossoneri punteranno comunque ad approfittare delle vendite all’ingrosso promosse dai Blues. Al momento sono interessati a Ziyech , che guardano come giocatore ideale da porre sulla fascia destra. Qui lo scoglio non è tanto il cartellino (costa sui 18 milioni) ma all’ingaggio decisamente alto.

Con lo sconto: tutti i giocatori di cui il Chelsea vuol liberarsi

Ai saldi, l’Inter potrebbe affacciarsi invece per chiedere informazioni su Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante è stato messo sul mercato a una decina di milioni di euro. Ma pretende circa 4 milioni di euro di ingaggio stagionale. E sono troppi per i nerazzurri, anche se farebbe gola un centravanti con le qualità e l’esperienza dell’ex Milan.

Intanto, il giornalista inglese Nizaar Kinsella dello Standard ha scritto che il Chelsea è disposto anche a un mega sconto pur di liberarsi di Aubameyang. A oggi sembra che il centravanti sia orientato a un ritorno al Barcellona. Potrebbe però anche accontentarsi dell’Atletico Madrid.

L’altro nome che piace all’Inter è quello di Trevoh Chalobah, pure lui sul mercato, ma qui senza prezzo scontato. Anche perché il difensore è uno di quei pochi giocatori in bilico che Pochettino potrebbe rivalutare. Quelli sicuri di lasciare sono altri, e cioè Aubameyang, Ziyech, Pulisic, Mendy, Callum Hudson-Odoi, Joao Felix e Zakaria (in prestito dalla Juventus).

Nella lista non c’è Kovacic, anche se una cessione è probabile. Sempre The Athletic afferma che il Chelsea avrebbe dato il permesso al Manchester City di trovare un’intesa con il calciatore. Ma non è escluso che presto torni alla carica anche il Bayern Monaco. Tutte le altre squadre interessate potrebbero farci un pensierino solo in caso di permanenza al Chelsea, dato che il suo contratto scadrà nel 2024.