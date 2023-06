Club venduto a un italiano: “Non vedo l’ora di incontrare i tifosi”

Il nuovo proprietario, vicino all’Inter nel recente passato, ha commentato così il passaggio delle redini della squadra promettendo l’incontro con l’ambiente

L’Inter sta per chiudere la stagione regolare con tante certezze ed un solo dubbio: quello societario. Le voci sulla cessione delle quote in mano al presidente Steven Zhang hanno infatti catturato lo scenario mediatico internazionale delle ultime settimane e hanno perdurato sino ad oggi, senza essere mai state confermate o smentite del tutto.

Al forte interesse da parte del fondo del Bahrain, Investcorp, la dirigenza nerazzurra è stata anche stuzzicata dai sondaggi su suolo italiano da parte dell’imprenditore nostrano Andrea Radrizzani. Quest’ultimo, già proprietario del Leeds United appena retrocesso nuovamente in Championship dopo un’annata difficile in Premier League, aveva difatti annunciato che avrebbe avuto voglia di investire sul mercato sportivo italiano non appena avesse avuto occasione.

Quale momento migliore per farlo in favore di un’Inter tanto vincente nelle coppe. Eppure la voglia da parte di Zhang di trattenere a sé l’impero creato non è mai calata. Tanto che Radrizzani ha fatto di questo dettaglio un vantaggio, per poter allargare il proprio sguardo verso altri orizzonti.

Radrizzani saluta l’Inter, è tempo di riportare in alto la Samp

Proprio negli scorsi giorni Radrizzani si è avvicinato molto alla causa della Sampdoria. I blucerchiati, anch’essi reduci da una stagione difficilissima che è costata la relegazione in Serie B, hanno bisogno assoluto di invertire la rotta dopo l’amara delusione e per farlo serve nuova forza economica.

Una forza che il nuovo proprietario promette, al pari dell’impegno di riportare in A una pizza storica. Non prima di aver rimesso a posto le idee, resettato i programmi tecnici e incontrato anche l’ambiente. L’operazione, concordata assieme al socio Matteo Manfredi e con l’aiuto del fondo arabo in mano al presidente del PSG Al-Khelaifi, varrà circa 190 milioni di euro.

In un recente intervento per ‘Il Secolo XIX’, Radrizzani ha così commentato il suo avvento: “C’è da lavorare. Dobbiamo essere in grado di capire che la situazione societaria non è delle più semplici. Nelle prossime ore non sarò a Genova, perché avrò bisogno di qualche giorno per lavorare sul futuro del club senza distrazioni esterne. Dopodiché verrò sicuramente a Genova per incontrare tifoseria e management. Non vedo l’ora di farlo“.

Parole importanti, cariche di voglia di fare. Per l’Inter, dunque, non ci saranno altre occasioni di incrociare lo sguardo di Radrizzani e i suoi soci se non da avversari oppure nel mezzo degli affari di mercato.