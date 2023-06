Bis di spessore in A: 55 milioni per far felice Inzaghi

Il tecnico nerazzurro potrebbe riabbracciare due vecchie conoscenze della sua passata esperienza laziale grazie ad una inverosimile operazione di mercato, ecco i dettagli

Voltare pagina e ripartire. Questo è ciò che tutti i club di Serie A saranno chiamati a fare al termine dell’ultima giornata di campionato ancora da disputare, per tracciare una linea netta tra quello che è stato e ciò che si può ancora fare per migliorare in vista della nuova stagione. Con il bonus della sessione estiva di mercato a fare da spartiacque necessario: il luogo ideale da cui prelevare rinforzi utili e piazzare colpi in uscita importanti per rimpolpare le casse societarie.

Anche l’Inter, alle prese nell’ultimo impegno ufficiale della stagione con il Manchester City in Champions League, sarà comunque chiamato a fare lo stesso con qualche giorno di ritardo rispetto alle rivali italiane sulla tabella di marcia.

La dirigenza nerazzurra ha comunque anticipato i tempi con intelligenza tattica e da diverse settimane ha adocchiato profili importanti con cui si cercherà di fare affari per rinforzare alcuni reparti specifici alle dipendenze del tecnico Simone Inzaghi.

Fronte difesa c’è infatti da coprire il vuoto lasciato da Milan Skriniar, ormai destinato alla firma con il Paris Saint-Germain al termine del proprio contratto, mentre non è ancora precisata la posizione di Denzel Dumfries. Per l’esterno olandese non sono piovute offerte ufficiali ma soltanto occhiate di interesse da molti club di Premier League e qualche altra big europea come il Bayern Monaco, potenzialmente orfano di Joao Cancelo girato in prestito proprio dal City.

Anche Marcelo Brozovic non ha ricevuto proposte allettanti ma è lui stesso a guardarsi attorno sul mercato, sapendo che un concorrente spietato al suo ruolo come Hakan Calhanoglu non gli lascerà mai vita facile per un pronto reintegro negli schemi di Inzaghi.

Calciomercato, da Marusic a Milinkovic-Savic: piombano due vecchie conoscenze di Inzaghi

Così, al posto dei due potenziali esuberi, la dirigenza nerazzurra avrebbe adocchiato due profili ben precisi entrambi sotto contratto con la Lazio di Claudio Lotito, ex club del tecnico piacentino. A riportarlo è stato ‘Il Corriere dello Sport’ nell’edizione di ieri.

Il primo sarebbe il terzino Adam Marusic, il cui cartellino si attesta intorno ai 10 milioni di euro secondo le ultime valutazioni. A centrocampo, invece, spazio a Sergej Milinkovic-Savic già vecchio pallino di Giuseppe Marotta sin dai tempi della Juventus. Per lui non si potrebbe investire a meno di 45 milioni di euro, andando a completare un vero e proprio bis a tinte biancocelesti per 55 milioni di euro complessivi.

Operazioni non soltanto molto difficili per questioni di convincimento di un presidente particolarmente legato ai propri calciatori, ma anche per motivazioni prettamente economiche. Al momento l’indiscrezione appare più vicina al fantamercato che alla verosimiglianza dei fatti.