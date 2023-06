Come Lukaku, un altro clamoroso ritorno: decisione presa

Bomba in arrivo dall’estero. Un altro ex vuole dire addio al suo attuale club per fare ritorno all’Inter. Affare non semplice e per cui c’è una sola ed unica soluzione

Ci sono posti in cui, una volta messo piede nell’arco della propria vita, non si dimenticano mai e poi mai. E’ il caso di Romelu Lukaku, centravanti che non molto tempo fa dette il proprio addio all’Inter per ritornare al Chelsea: club dal quale ha, però, poi voluto darsela a gambe levate un solo anno dopo pur di far ritorno in quel di Milano.

Come ormai risaputo, il belga dette il proprio addio all’Inter nell’estate del 2021 con l’intento di tornare a Londra: più precisamente al fianco del Chelsea, annunciando le seguenti parole all’epoca: “Tifo per i ‘Blues’ sin da quando ero bambino” – queste le dichiarazioni che il belga osò proferire e che fecero discutere, anche, parecchio.

Come non detto. La sua avventura 2.0 in quel di Londra, dopo quella vissuta quando ancora ragazzo, si è interrotta nel peggiore dei modi.

‘Big Rom’ è, infatti, voluto tornare a Milano dopo un solo anno dal suo addio e lo ha fatto tramite la via del prestito: prestito che scadrà, per l’appunto, il prossimo 30 giugno. Da vedere ora che cosa riusciranno a concordare o meno Inter e Chelsea una volta sedutisi a tavolino nel corso della prossima estate.

Ancor prima che il belga dicesse addio, però, la ‘Beneamata’ si trovò costretta, in quell’anno, a dover cedere un proprio big data la loro precaria situazione dal punto di vista economico.

Marotta e Ausilio furono, non a caso, sostanzialmente obbligati a dover privarsi di Achraf Hakimi: il tutto pur di non arrivare a cedere l’ex Anderlecht (anche se alla fine entrambi diedero, ugualmente, il proprio addio).

Ora, a distanza di anni, e con un Hakimi finito oramai in sponda Parigi, il forte esterno marocchino si è detto, a tutti gli effetti, stufo di questa sua esperienza vissuta sin qui al Psg.

Il classe ’98 ne ha, a onor del vero, ormai abbastanza dei parigini: motivo per cui ha già manifestato una certa voglia di andar via, magari proprio per fare ritorno all’Inter.

Calciomercato, Hakimi vuole lasciare il Psg: l’Inter può riabbracciarlo solo in prestito secco ‘alla Lukaku’

Proprio come riferiscono anche alcune fonti estere, Achraf Hakimi è intenzionato a dire addio al Psg nel corso della prossima estate.

Molteplici i motivi per cui il marocchino non si trova a proprio agio in quel di Parigi: incluso quello di uno spogliatoio composto, a tutti gli effetti, da veri e propri campioni che tra loro non hanno mai e poi mai instaurato un vero e proprio feeling.

A tutto ciò, inoltre, va poi aggiunta quella questione riguardante una presunta ed eventuale accusa di violenza sessuale in cui il calciatore si trova coinvolto, oltre che una situazione coniugale che non è delle migliori (in tanti sono oramai a conoscenza di quella richiesta di divorzio manifestata da parte della moglie, col marocchino che però intestò tutti i suoi beni economici in nome della madre).

Un altro esempio, infine, lo si è avuto con l’accaduto che si è verificato durante il match disputatosi contro l’Ajaccio e nel quale Hakimi, un attimo dopo essere stato espulso, ha proferito tali parole: “Questa è la Francia“.

Ormai è certo. Il classe ’98, dal canto proprio, ha tutte le intenzioni di voler dire addio al Psg. Da vedere, però, se tutto questo sarà possibile.

Spesso e volentieri si è, infatti, parlato di un suo potenziale ritorno all’Inter anche se, per far sì che tutto ciò accada nel caso, l’unico modo sarebbe quello di ripetere un’operazione in stile Lukaku: vale a dire tramite prestito secco.

Per il resto, a rendere ancor più complicate le cose, sono i rapporti tutt’altro che agevoli che intercorrono tra Inter e Psg, perlomeno dal punto di vista delle rispettive dirigenze…Oltre che il contratto di Hakimi in scadenza a giugno 2026 e col calciatore che, attualmente, beneficia di uno stipendio sui 10 milioni di euro netti a stagione.