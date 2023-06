Club venduto, primo colpo dal Paris Saint-Germain

By

Nel corso delle prossime settimane potrebbe arrivare l’accordo definitivo tra le due parti. Svelato il doppio affare a cui l’Inter dirà con ogni probabilità addio

Siamo ormai giunti all’ultima di campionato e gran parte dei verdetti sono già stati decretati. Il quadro Champions è oramai chiaro: Napoli, Lazio, Inter e Milan prenderanno parte alla prossima edizione della Coppa Campioni a differenza di qualche altra società che, a proprio malgrado, non proseguirà la propria avventura nemmeno in A.

Pensiamo, ad esempio, a Cremonese e Sampdoria: piazzatesi, rispettivamente, in penultima ed ultima posizione. Nulla da fare né per la squadra di Davide Ballardini né tantomeno per quella di Dejan Stankovic che è, oramai, venuta a conoscenza di questa retrocessione da un bel po’ di settimane abbondanti.

A proposito dei blucerchiati, per fortuna è stato evitato il fallimento. Alla fine Radrizzani, in partnership col fondo Qsi di Al-Khelaifi, è riuscito ad acquistare il club trovando un accordo con Massimo Ferrero.

Niente Inter, Radrizzani compra la Samp: Al-Khelaifi ‘regala’ Housni ai blucerchiati

Uno dei primi rinforzi per la nuova Samp potrebbe appunto arrivare da Parigi, dal Paris Saint-Germain. Il nome è quello di Ilyes Housni.

Trattasi di una prima punta neo 18enne che milita nella seconda squadra parigina. Un curriculum di assoluto valore il suo, autore di 8 gol in questa stagione. Parliamo di un prospetto interessante, di cui si parla un gran bene.

Numeri dall’elevato spicco i suoi e che potrebbero spingere Radrizzani – che è stato interessato anche all’Inter, ma Zhang chiedeva e chiede troppo – a spingere per il suo trasloco alla Samp.

Housni potrebbe interessare anche alla stessa Inter, ma il giovane centravanti francese – legato al Psg sino a giugno 2026 – può giungere in Italia solo per vestire la maglia doriana.