Assalto all’Inter, Lukaku più 100 milioni cash

Una big europea tenta di fare spese in casa Inter. Occhio al triplo colpo da 160 milioni di euro. Svelata la papabile risposta dei nerazzurri

Dalle parti di Appiano è tempo non soltanto di bilanci ma anche di tutta una serie di valutazioni. In vista della prossima estate, infatti, diventa fondamentale programmare tutte le presunte operazioni di mercato: questo vale sia sul settore delle entrate che delle uscite.

Spetterà proprio a Marotta e Ausilio, non a caso, occuparsi del tutto. Ora, una volta giunti a questo punto – e seppur si fosse pensato inizialmente a tutta una serie di potenziali cessioni riguardanti alcuni big – l’Inter, per propria fortuna, non è più obbligata a fare ciò.

Dato l’impressionante percorso europeo condotto dai nerazzurri, da cui proprio quest’ultimi hanno intascato ben 101 milioni di euro sin qui, la stessa e identica ‘Beneamata’ può ora permettersi il ‘lusso’ di non cedere alcun proprio top-player.

Inizialmente, a maggior ragione in caso di mancata partecipazione alla prossima Champions, si era pensato alle presunte partenze di uno tra Dumfries e Brozovic…Fino ad arrivare, addirittura, a quelle di gente come: Barella, Lautaro e Bastoni.

Ad ogni modo, però, pur non avendo vere e proprie esigenze nel dover cedere, tante e tante altre società estere si sono dette, in questi ultimi mesi, particolarmente interessate ad alcune pedine che quest’oggi figurano all’interno dello scacchiere di Inzaghi.

Pensiamo, ad esempio, al Chelsea: club che già nello scorso gennaio tentò di strappare Onana all’Inter. Ora, a distanza di mesi, i ‘Blues’ potrebbero anche tentare di saccheggiare buona parte della rosa di Zhang. Ecco in quale maniera.

Calciomercato Inter, il Chelsea può pensare al triplo colpo Brozovic-Lautaro-Onana: ‘carta’ Lukaku più 100 milioni

Dopo essere stato ufficializzato direttamente dal Chelsea negli scorsi giorni, il neo tecnico dei ‘Blues’, Mauricio Pochettino, potrebbe finire per chiedere all’intera dirigenza londinese i presunti acquisti di Marcelo Brozovic, Lautaro Martinez e Andre Onana per la prossima estate. Questo ciò che riferisce ‘Calciomercatonews.com‘.

Per intenderci, trattasi di un potenziale colpo da 160 milioni di euro – per certi versi assurdo – ma che, gli stessi ‘Blues’, potrebbero finire per reputare fondamentale dati i deludentissimi risultati fatti registrare nel corso di questa stagione (nonostante i 600 milioni ed oltre spesi nelle ultime due sessioni di calciomercato, aggiungeremmo).

Dalle parti della sede del Chelsea sarà, infatti, aria di rivoluzione ed è questo un altro, nonché ennesimo, motivo per cui gli stessi inglesi potrebbero finire per pensare anche a Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic oltre che al solo Onana.

In che maniera potrebbero provarci Boehly e i suoi? Ponendo, magari, sul tavolo dell’Inter un’offerta da 100 milioni in cash più il cartellino di Romelu Lukaku, calciatore per il cui futuro la ‘Beneamata’ discuterà assieme al Chelsea nel corso dei prossimi mesi.

Chiaro, però, che a questa eventuale ed ipotetica proposta di mercato i nerazzurri risponderebbero, immediatamente, di no.