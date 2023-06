Handanovic a testa alta: “Sarà dura anche per il City. Futuro dopo Istanbul”

Le parole del portiere dell’Inter dopo la vittoria in casa del Torino: “Abbiamo sempre controllato la partita. La finale di Champions è l’esame più difficile”

“Volevamo finire bene il campionato, mettere qualità in campo e ci siamo riusciti”. Lo ha detto Samir Handanovic dopo l’1-0 ottenuto dall’Inter in casa del Torino nell’ultimo match di campionato.

“Abbiamo sempre controllato la gara, meritando la vittoria”, ha aggiunto a ‘Dazn’ il portiere sloveno, che oggi ha raggiunto Ivan Ramiro Cordoba al decimo posto nella classifica delle presenze in nerazzurro con ben 455 gettoni.

Ora il Manchester City, la partita più importante della stagione e degli ultimi tredici anni della storia dell’Inter: “Come si vince la Champions? È l’esame più difficile della carriera di un calciatore perché è il top del top – ha risposto Handanovic – Bisognerà fare la partita della vita, ma sarà dura anche per loro“.

Fra ventisette giorni scade il contratto di Handanovic, sostituito a metà ripresa per far spazio a Cordaz: “Se è stato un arrivederci o un addio? Non lo so, abbiamo una settimana per pensare alla partita. Poi si ragionerà sulle cose personali“.