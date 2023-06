Blitz con offerta cash, Klopp ‘ammazza’ l’Inter

Il Liverpool è pronto a rendersi l’indiscussa regina della finestra di calciomercato estiva. Nel mirino anche un osservato speciale dell’Inter. Nerazzurri nei guai

Se c’è un club intenzionato a dover mettere in atto, nel corso della prossima estate, una vera e propria rivoluzione in chiave mercato, quello è sicuramente il Liverpool: squadra che in questa stagione ha, ampiamente, deluso le aspettative.

Oltre ad essere uscita prematuramente dalla Champions – dove però Salah e compagni hanno trovato di fronte a sé il Real Madrid nel doppio confronto degli ottavi di finale – la formazione guidata attualmente da Jurgen Klopp non è stata in grado, in quest’annata, di farsi valere in Premier League come da suo solito.

In questa edizione del proprio campionato, infatti, i ‘Reds’ non hanno nemmeno conquistato un piazzamento tra le prime quattro della classe classificandosi, così, in quinta posizione. Ciò vuol dire che non prenderanno parte alla prossima Coppa Campioni, bensì che figureranno, a loro malgrado, in Europa League.

E’ proprio questo a dover far sì che in molti, con ogni probabilità, diranno addio nel corso della prossima estate. Tra quei presenti, però, vi sono alcuni calciatori i cui addii sono oramai certi.

Stiamo parlando di gente come: Naby Keita, James Milner ed, infine, di Oxlade-Chamberlain. Ciascuno di loro finirà, infatti, per fare le valigie al termine di quest’annata ed essendo, a quel punto, libero di prendere accordi con qualsiasi altro club a titolo gratuito.

Proprio per tale motivo, quindi, gli stessi ‘Reds’ finiranno nel corso dei prossimi mesi per apportare nuovi ed ulteriori cambiamenti lì in mediana. Urge, necessariamente, un nuovo rinforzo a centrocampo: innesto che, volendo, potrebbe arrivare direttamente dalla Liga.

E’ proprio lì, non a caso, che milita un nome che viene tenuto in fortissima considerazione anche dall’Inter. Stiamo parlando di Franck Kessie: calciatore per cui gli stessi nerazzurri potrebbero finire per essere beffati direttamente dagli stessi inglesi.

Calciomercato Inter, affare Brozovic-Kessie a rischio: occhio al blitz del Liverpool da 35 milioni per l’ivoriano

Proprio come accennato nel corso degli scorsi mesi, visto e considerato anche l’addio a zero di Gagliardini, l’obiettivo dell’Inter resta quello di arrivare ad ingaggiare un calciatore che sia in grado di garantire ‘muscoli’ in mediana. Motivo per cui piace particolarmente Kessie.

Da tempo si parla, infatti, moltissimo di questo potenziale scambio tra Inter e Barcellona e nel quale vi finirebbero, a quel punto, proprio l’ivoriano e Marcelo Brozovic.

L’Inter segue, ormai da anni, con particolare attenzione l’ex Milan: tant’è che Piero Ausilio nutre un forte debole calcistico nei suoi confronti sin da quando il calciatore militava, proprio, tra le file rossonere.

Anche vero, però, che ben presto potrebbero finire per fiondarsi anche altri club europei sull’attuale numero 19 dei ‘blaugrana’, colui che a breve innalzerà al cielo il suo primo titolo di Campione della Liga.

Tra questi, vi è da dover considerarsi anche il Liverpool proprio per via delle ragioni di cui vi abbiamo parlato sino ad un attimo fa.

Potrebbero essere proprio i ‘Reds’, non a caso, ad anticipare eventualmente l’Inter riponendo, immediatamente, una presunta offerta da 35-40 milioni di euro sul tavolo del Barça per Kessie.

Per quale motivo gli inglesi rischiano di uscirne vincitori da questa potenziale trattativa? Semplicemente per via del fatto che i catalani, generalmente, per i propri tesserati in uscita, sono intenzionati a cedere solo ed esclusivamente difronte ad un’offerta interamente in cash.

Questa la ragione per cui, magari, la potenziale offerta del Liverpool potrebbe venir giudicata, in quel caso, del tutto vantaggiosa rispetto a quella dell’Inter tramite scambio.