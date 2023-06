“Affare fatto al 99%”: Inter fuori gioco, salta il ritorno

Niente avventura 2.0 in nerazzurro per lui. Tutto fatto assieme ad un altro club. L’Inter perde già in partenza contro una grande del calcio europeo

In attesa della finalissima di Champions League del prossimo 10 giugno, match che si disputerà a Istanbul nel prossimo 10 giugno all’Ataturk Olympic Stadium’ contro il Manchester City, l’Inter prova a portarsi avanti e a pensare già, in anticipo, alla prossima finestra di calciomercato estivo.

Un duello che – pur vedendo, a detta di molti, l’Inter totalmente sfavorita – promette vere e proprie scintille. Una sfida che però, ad essere sinceri, pare essersi già avviata sul mercato.

Perché diciamo questo? Se non altro per il fatto che le due compagini, ancor prima di affrontarsi nel loro primo duello ufficiale della loro storia, si sono già trovate a tu per tu sul mercato.

Un duello il loro che ha, praticamente, messo i nerazzurri fuori dai giochi a vantaggio del Manchester City: club che ha, a tutti gli effetti, messo fine alle voci riguardanti il potenziale ritorno di un ex Inter in quel di Milano. Stiamo parlando di Mateo Kovacic, calciatore che recentemente è stato riaccostato alla ‘Beneamata’.

Calciomercato Inter, niente ritorno per Kovacic in nerazzurro: tutto fatto al 99% col City

Stando, infatti, a quanto riferito direttamente da ‘Football Insider‘ recentemente, il Manchester City pare aver già trovato assieme a Mateo Kovacic l’intesa per il suo approdo in Inghilterra, scenario di mercato che dovrebbe consumarsi nel corso dell’estate.

Il portale di cui vi abbiamo appena parlato rincalza la dose annunciando, addirittura, che l’affare pare essere ormai certo al 99%. Ad essere sinceri, la sua è una situazione che ha ingolosito in molti. Questo sicuramente per via del suo contratto in scadenza nel 2024.

A onor del vero, infatti, vi è da dover considerarsi anche l’Inter tra le possibili pretendenti: club al quale, proprio nelle scorse settimane, era stato riaccostato nuovamente il profilo del forte centrocampista croato, in forza alla ‘Beneamata’ in passato dal 2012 al 2015.

Come non detto però. Pur avendo deciso di non estendere la durata del proprio contratto assieme ai ‘Blues’, Kovacic dirà sì addio al Chelsea ma non per fare ritorno all’Inter, bensì per prendere un volo con destinazione Manchester. In sponda City, prossima rivale dei nerazzurri in finale.

Ad essere risultato decisivo in questa potenziale trattativa è stato, sicuramente, Pep Guardiola: persona stimata, praticamente, da tutti i protagonisti principali dell’intero panorama europeo.