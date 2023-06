Altro che Inter, tutto fatto col Milan: “Programmate le visite mediche”

I nerazzurri gli dicono ufficialmente addio. Ad aver vinto il duello sul mercato è il Milan. Il doppio colpo si fa sempre più vicino

L’Inter, così come il resto delle altre squadre europee, va a caccia di nuovi ed ulteriori investimenti in vista della prossima estate.

Di nomi, in questi ultimi tempi, ne sono sorti fuori moltissimi: incluso, magari, il profilo di qualche altro calciatore che è finito per essere stato accostato costantemente alla ‘Beneamata’.

Oltre ai vari Firmino e Thuram, infatti, pensiamo ad esempio a qualche altro centrocampista. Kessie a parte, viene fuori anche la candidatura di Ruben Loftus-Cheek: calciatore che è in uscita dal Chelsea e che è, dunque, prossimo all’addio in estate, complice il suo contratto in scadenza nel 2024.

Oltre al solo inglese, però, vi è anche il nome di Daichi Kamada, centrocampista in scadenza che è addirittura stato proposto all’Inter.

Come non detto però. Ora, non sono i nerazzurri ad essere vicini alla seguente chiusura per questo doppio colpo bensì il Milan, proprio come annunciato da una persona in particolare.

Pellegatti a Tv Play: “Visite di Kamada al Milan in programma la prossima settimana. Su Loftus-Cheek…”

Il noto giornalista Carlo Pellegatti ha parlato a ‘Calciomercato.it‘ in onda su Tv Play a proposito della situazione riguardante Daichi Kamada e Ruben Loftus-Cheek in ottica Milan mettendo, di fatto, fine ad ogni legame all’accostamento di entrambi con l’Inter.

Queste le sue dichiarazioni: “Kamada è un giocatore molto dotato sia nell’assist che nel gol. Principalmente, mi hanno riferito che predilige il ruolo di mezz’ala in un 433, ma che può anche agire da 10 alla Pioli. Si muove molto. E’ duttile e sa come trovare la giocata giusta. Settimana prossima dovrebbero esserci le visite mediche col Milan. Non siamo lontani nemmeno da Loftus Cheek, anche lui molto duttile”.