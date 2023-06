Cessione Inter, rivelazione UFFICIALE: “Siamo tutti d’accordo”

La breve dichiarazione del potenziale acquirente dell’Inter, Zilliacus, sulle voci di un passaggio di proprietà delle quote nerazzurre a seguito della finale di Champions

Aver bissato nuovamente i trofei di Supercoppa Italiana e Coppa Italia non esenta l’Inter dall’essere oggetto di attenzioni estere in relazione al delicato tema della cessione delle quote societarie.

Nonostante siano stati generati importanti ricavi utili a migliorare le condizioni delle casse nerazzurre, anche in ottima mercato, il presidente Steven Zhang resta comunque vigile e aperto al dialogo nel caso in cui dovesse essere presentata negli uffici di Viale della Liberazione un’offerta ufficiale. Che essa provenga da un socio di minoranza o maggioranza non importa: cambierebbe però la modalità d’approccio della società nei suoi confronti e come naturale conseguenza anche l’impatto che il suo arrivo produrrebbe sull’immagine del club.

Gli azionisti del gruppo Investcorp hanno ancora desiderio di fiondarsi sul mercato europeo con l’obiettivo di diventare protagonisti, ma nelle ultime ore si è inserito prepotentemente nelle occhiate generali anche un forte imprenditore storicamente impegnato nella direzione di multinazionali del settore tecnologico e telecomunicazioni ma anche vicino al mondo sportivo.

Zhang-Zilliacus incontro imminente? Dialoghi post finale di Champions

Poche ore fa sono giunte nuove conferme. Il finlandese Thomas Zilliacus, uno dei tre membri della cordata vicina all’Inter, avrebbe diramato con una nota dal sapore di ufficialità il proprio interesse nei confronti del club nerazzurro. Ad una condizione particolare.

“Molti mi chiedono se io abbia voglia di acquisire l’Inter. Zhang è il proprietario e finora ha fatto un ottimo lavoro, merita il mio rispetto. Ma siamo anche tutti d’accordo che non c’è motivo di destabilizzare e disturbare l’ambiente a pochi giorni dalla finale di Champions League“, ha dichiarato Zilliacus.

Parole importanti che lasciano al presidente nerazzurro la voglia di fare un primo passo d’apertura nei suoi confronti, senza tuttavia alcuna pressione. È bene spostare ogni colloquio conoscitivo al termine della stagione e valutare ogni dettaglio della possibile proposta che, in ogni caso, non tarderà ad arrivare. L’ex dirigente di Nokia potrebbe dunque aprire un nuovo importante ciclo di successi portando soprattutto tanta esperienza imprenditoriale e una grande quantità di denaro da poter investire su più fronti. Da quello meramente sportivo, di mercato, a quello strutturale e di marketing.