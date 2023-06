Inter verso Istanbul: le ultime su Mkhitaryan

Presente anche l’armeno alla seduta d’allenamento odierna dei nerazzurri. Ex Roma che però resta sotto osservazione fino alla finale di sabato. Tutte le novità

Con un countdown partito ormai da diverso tempo, ci avviciniamo di giorno in giorno alla finalissima di Champions League del prossimo 10 giugno: sfida il cui calcio d’inizio è fissato alle ore 21 in quel dell’Ataturk Olympic Stadium’ di Istanbul.

Sarà, infatti, proprio contro la formazione di Pep Guardiola che la squadra di Simone Inzaghi si contenderà il titolo di Campione d’Europa: il tutto nel loro primo confronto ufficiale, in quanto né Manchester City né Inter si sono mai trovate difronte l’un l’altra prima d’ora.

Aumenta l’attesa, quindi, e cresce, di pari passo, anche l’entusiasmo per questa sfida che, come ormai risaputo, metterà difronte due compagini che, nel corso di quest’annata, hanno già alzato al cielo due importanti trofei come quelli di FA Cup e Premier League nel caso dei ‘Citizens’, e di Coppa Italia e Supercoppa nel caso dei nerazzurri.

Ad ogni modo, però, per questa sfida non resta che da monitorare costantemente le condizioni di Henrikh Mkhitaryan: calciatore che nel corso dell’Euroderby di ritorno, disputatosi contro il Milan nello scorso 16 maggio, ha rimediato una distrazione muscolare al retto anteriore della coscia sinistra tale da non avergli permesso di mettere piede in campo in queste ultime quattro partite disputate dall’Inter.

Mkhitaryan ancora a parte ma c’è fiducia sul suo reintegro in gruppo: a Istanbul ci sarà ma difficilmente da titolare

Il recupero di Henrikh Mkhitaryan sta procedendo in maniera graduale in vista dell’ultimo impegno stagionale, nientemeno che il più importante, dei nerazzurri.

A onor del vero infatti, anche nella giornata di oggi, l’armeno ha continuato ad allenarsi a parte e, dunque, in maniera differenziata dal resto del gruppo.

Ad ogni modo, però, ci sono tutti i presupposti per far sì che l’ex Roma possa, al più presto, tornare a lavorare di pari passo assieme alla restante parte dei suoi compagni di squadra (magari a partire già dalla giornata di domani, ma questo sarà il tempo a dircelo).

Ciò nonostante, come già anticipato del resto, filtra ugualmente ottimismo sulle sue condizioni in vista della finale di Istanbul: impegno al quale il classe ’89 risponderà sicuramente presente ma in cui, difficilmente, partirà da titolare.

C’è fiducia, quindi, sulle sue condizioni, proprio come riferito da egli stesso in prima persona in queste ultimissime ore.

Mkhitaryan ci crede: “Sto bene e farò di tutto per giocare questa finale. Voglio alzare questa Champions”

Nella giornata di oggi, è andato in scena l’Inter Media Day in quel di Appiano: evento al quale è stato concesso alla stampa di assistere all’allenamento integrale svolto dai nerazzurri ed in cui hanno, per l’appunto, rilasciato importanti dichiarazioni innumerevoli calciatori, incluso Henrikh Mkhitaryan.

L’armeno si è, infatti, così espresso riguardo le sue condizioni: “Io sto bene, in questo momento mi sento molto meglio. Farò di tutto per giocare questa partita. C’è ancora tempo fino a sabato e spero, dunque, di poter dare il mio contributo a tutti i miei compagni di squadra in questa importantissima finale” – ha esordito.

“Non ho mai pensato di venire all’Inter per fare panchina. Fortunatamente, credo di aver fatto sempre bene e questo è anche merito del mister. Lui ha sempre creduto in me.”

“Il City è la squadra più forte in Europa. Anche il nostro centrocampo, però, è fortissimo. Noi abbiamo Calhanoglu, Brozovic e Barella e possiamo, dunque, dimostrare a tutti quello che siamo in grado di fare con la palla. Sarà fondamentale fare gol per poi vincere la partita”.

“E’ vero, sarà una partita difficilissima ma siamo pronti a giocarcela. In fin dei conti non capita tutti i giorni di disputare una finale, tantomeno una di Champions. Vogliamo vincerla, io per primo. Sul futuro? Sono quasi a fine carriera ma farò di tutto pur di continuare ancora per qualche altro anno. Farò il massimo”.