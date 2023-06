Scambio con Brozovic, vertice dopo la finale Champions

Si continua a parlare di un possibile scambio Brozovic-Kessié, e secondo i media spagnoli dopo la finale di Champions potrebbe arrivare qualche novità interessante

La rivista spagnola Sport rilancia l’idea di uno scambio fra Marcelo Brozovic e Frank Kessié. Secondo gli spagnoli è l’Inter a insistere, più che il Barcellona. La dirigenza nerazzurra vorrebbe un centrocampista fisico e, in questo senso, Kessié sarebbe il preferito.

Com’è noto, il Barça vorrebbe cedere l’ex Atalanta e Milan per incassare, e proprio per questo, in Catalogna, lo scambio non è affatto inteso come una priorità. Secondo Sport, anche l’Inter avrebbe chiesto un po’ più tempo per capire come giostrarsi con Brozovic, e la prossima settimana, una volta giocata la finale di Champions League, potrebbe partire un nuovo incontro per discutere dello scambio.

Sempre in Spagna, per giorni si è continuato a parlare di un possibile interessamento dell’Inter per Dani Ceballos, da prendere a zero dal Real Madrid in estate: un centrocampista di qualità con cui poter sostituire il croato. Lo spagnolo potrebbe in effetti lasciare i Blancos. Chiederebbe un ingaggio da 5 milioni. Quindi, col Decreto Crescita costerebbe poco al lordo: meno di Brozovic, che attualmente è uno dei giocatori più pagati in rosa.

Finale di Champions e poi di nuovo trattative per lo scambio di Brozovic

Ma come stanno sul serio le cose? Davvero la dirigenza vuole sbarazzarsi del croato? Gli agenti di Epic Brozo, qualche settimana fa, hanno negato tutte le voci di mercato, ma non hanno escluso una partenza. Brozovic sta bene a Milano ed è legato all’Inter. Eppure qualcosa si potrebbe essere rotto con la dirigenza.

L’Inter, in linea di massima, riconosce ancora il valore del centrocampista, e per questo lo terrebbe senza problemi in rosa. Ma i dirigenti non si strapperebbero i capelli (be’, in senso molto figurato, data la pelata che accomuna ad e ds) nel caso di cessione.

Probabilmente, molto dipende dallo stesso Brozovic. Se decidesse di andare da un’altra parte, l’Inter lo lascerebbe andare senza problemi, cercando di guadagnarci il più possibile. Cioè una trentina di milioni, se capitasse un’offerta cash, o un giocatore utile alla causa, in caso di proposta di scambio.

Ritorno al cuore nerazzurro: assist e corsa

Di certo, qualche mese fa, il croato sembrava un po’ scontento. Dopo l’infortunio, ha trovato poco spazio e ha giocato maluccio. Ma ora si è ripreso ed è tornato fondamentale per la squadra e per Inzaghi. Da metà aprile, il Coccodrillo ha preso parte a sette goal. Meglio di lui, in Europa, hanno fatto solo De Bruyne e Gundogan.

Non solo questo: il centrocampista croato è tornato in piena forma dopo gli infortuni, corre tantissimo, s’impegna, sorride, abbraccia i compagni e si è ripreso il suo posto nel cuore dei tifosi dell’Inter. Ora, infatti, si candida per una maglia da titolare a Istanbul, nella finale di Champions League.

E in Inghilterra credono che anche Guardiola sarebbe contento di avere in squadra uno come lui. Insomma, le pretendenti sul mercato per il croato non mancano. E la prospettiva di chiudere la carriera al Barcellona o in Premier potrebbe spingere il croato a chiedere la cessione. Una finale può cambiare tante cose, anche a livello emotivo. E per questo l’11 giugno sarà tutto più chiaro. Per Brozo e per noi.