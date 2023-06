Accordo raggiunto, finalmente è rinnovo: salta l’erede di Onana

Il portiere nerazzurro, ancora obiettivo di tante realtà di Premier League, avrebbe potuto lasciare il posto all’erede che ha invece preferito confermare la propria posizione

André Onana ha dimostrato ancora una volta di meritare un posto in prima fila a difesa dei pali di qualsiasi top club europeo. In questo senso, l’Ajax potrebbe aver commesso una leggerezza a lasciarlo andare via ma le divergenze erano ormai troppe e la fiducia colata a picco. Contrariamente, l’Inter ci ha voluto credere dal primo momento e lui ha ripagato tutti i buoni propositi con la massima resa possibile.

Anche grazie al portiere camerunese il gruppo nerazzurro ha potuto gioire nelle coppe e protrarsi sino alla finale di Champions League, ove non resta che dare il tutto per tutto al fine di strappare una potenziale vittoria non scritta nei pronostici. A stagione ufficialmente conclusa, poi, il nome di Onana potrebbe tornare a rimbombare forte tra le pareti del mercato di Premier League.

Il Chelsea aveva infatti provato a sondare il terreno per strapparlo a buone condizioni, inserendo anche alcune contropartite ideali per abbassare le pretese dell’Inter. Giuseppe Marotta ha però fatto muro, ribadendo che l’eventuale cessione di un elemento tanto importante per la rosa di Simone Inzaghi può avvenire soltanto al di sopra del limite minimo di 40 milioni di euro. Spesa niente male per un portiere, giunto a parametro zero.

Con la possibilità di cessione sullo sfondo, nonostante non siano state ancora presentate offerte ufficiali sul tavolo, l’Inter ha comunque preferito tutelarsi sondando a sua volta delle alternative da pescare direttamente dal campionato di Serie A. Oltre ai baby talenti Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario, rispettivamente in forze ad Atalanta ed Empoli, gli occhi della dirigenza sono stati colpiti dalle incredibili prestazioni di un vero veterano della categoria.

Niente da fare, Ochoa resta a Salerno: grande conferma per Sousa

Giullermo Ochoa ha stupito tutti a suon di parate spettacolari, voli acrobatici e reattività impeccabile. Un toccasana per il trentasettenne messicano, alla sua prima avventura su suolo italiano.

Di fatto non appena ha vestito la maglia della Salernitana ha contribuito a cambiare il volto della squadra, anche grazie all’enorme fiducia di un cultore come Paulo Sousa. Ora però il club nerazzurro non può che farsi necessariamente da parte, perché la società granata ha da poche ore formalizzato il rinnovo del contratto del portiere per un’altra stagione ancora. A riportarlo è ‘Sky Sport’. Si attende solo il comunicato ufficiale.

Al suo seguito, inoltre, dovrebbe essere riscattato anche il cartellino del difensore nerazzurro Lorenzo Pirola molto apprezzato in prestito fino a questo momento a Salerno.