City-Inter, niente allenamento e sirene sulla finale Champions

Il calciatore non ha pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha colpito negli scorsi giorni, restano dubbi sulla sua partecipazione alla finale di Istanbul

Da buon stratega e tecnico d’esperienza, Pep Guardiola ha voluto analizzare la partita che dovrà affrontare assieme al resto del gruppo del Manchester City contro l’Inter nella finale di Champions League presso lo Stadio Ataturk di Istanbul con la consapevolezza di essere favorito, ma senza strafare. Ha rispetto per gli avversari nerazzurri ed è conscio della loro pericolosità.

Per questo motivo il tecnico spagnolo ha bisogno di ogni elemento a disposizione della sua rosa per valutare sino all’ultimo minuto utile tutte le opzioni eventuali da poter sfruttare per arginare la manovra offensiva lanciata da Simone Inzaghi e imbastire azioni produttive a sua volta.

Eppure questo suo desiderio potrebbe non essere esaudito nella sua interezza. Perché proprio negli scorsi giorni ha dovuto alzare bandiera bianca il preziosissimo esterno difensivo destro Kyle Walker, per un infortunio muscolare rimediato nel corso della finale di FA Cup contro lo United. Sfortuna simile a quella rimediata da Henrikh Mkhitaryan qualche attimo prima.

Sebbene il calciatore sperava di potercela fare, l’entità dell’infortunio non gli ha permesso di essere presente neppure all’allenamento odierno a soli quattro giorni dalla disputa dell’importantissimo evento. Mossa precauzionale depistante oppure la situazione è peggiore di quanto si possa pensare? Stando alle sue recenti dichiarazioni a margine della seduta d’allenamento di gruppo, aperta anche ai media locali, Walker ha voluto gettare acqua sul fuoco per spegnere ogni possibile misunderstanding.

Walker tranquillizza l’ambiente, permangono dubbi sul recupero

“Sto soltanto invecchiando, ma sto bene“, ha aperto il calciatore con un vistoso sorriso sul volto. “Mi sono soltanto preso un giorno in più di recupero per farmi trovare pronto. Il trofeo di Champions è lì, a portata. Se come gruppo vogliamo essere paragonati allo United del Treble allora dobbiamo cogliere questa opportunità perché occasioni simili non si presentano spesso“, ha poi concluso il calciatore tornando serio sulla faccenda.

Trapela dunque fiducia sulla sua presenza quantomeno in panchina, ma non è detto che fino all’ultimo possa davvero tornare a disposizione di Guardiola per scendere in campo dal primo minuto come il tecnico vorrebbe che fosse. La sua spinta offensiva e l’attenzione in fase di non possesso sono qualità uniche delle quali avrà assolutamente bisogno.