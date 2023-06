Affare da 35 milioni: dall’Inter alla Juve, vertice a Milano

Si accende subito il calciomercato nazionale: con un doppio vertice a Milano, Inter e Juve del futuro di un talento italiano e sul suo prezzo già fissato di 35 milioni

Quindi è già duello fra Inter e Juventus, il tutto sotto lo sguardo compiaciuto del dirigente del Sassuolo Giovanni Carnevali. Pare infatti che l’amministratore delegato e direttore generale del club neroverde abbia incontrato a Milano prima Marotta e poi Manna per ascoltare le offerte dell’Inter e della Juve per Frattesi.

Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo, piace a tutte le grandi squadre italiane, ma è seguito anche dalla Premier. L’Inter lo tiene d’occhio da un po’ di anni, e ultimamente Marotta si è anche sbilanciato sul nome del ragazzo, spiegando che è da sempre uno dei suoi obiettivi preferiti.

A quanto si sa, Beppe Marotta sarebbe da tempo pronto a sfruttare i suoi ottimi rapporti con Giovanni Carnevali, per battere la concorrenza di Roma e Juventus. Da un punto di vista economico, l’Inter parte svantaggiata. Ma anche giallorossi e bianconeri non hanno tanti capitali da investire.

40 o 35 milioni, le cifre del doppio vertice a Milano con Inter e Juve

Marotta ha un debole per Frattesi, e anche Inzaghi ha fatto capire di essere interessato al giovane centrocampista. Frattesi risponde infatti al profilo ideale inseguito dalla dirigenza per il nuovo progetto tecnico. La società vuole investire su giocatori giovani, italiani e già a loro agio con la Serie A. La valutazione del Sassuolo è però alta: qualche settimana fa si è parlato di quasi 40 milioni.

Per rendere più abbordabile l’affare i nerazzurri potrebbero mettere sul piatto alcune contropartite in grado di convincere i neroverdi a fare uno sconto. Per esempio Giovanni Fabbian, di ritorno dal prestito dalla Reggina, che piace molto a Dionisi. Oppure Mulattieri, che ha portato il Frosinone alla promozione in A.

Anche la Juventus vorrebbe ripartire investendo su giovani italiani già in grado di fare la differenza. Secondo Sky Sport Giovanni Manna, il nuovo giovane ds bianconero, è stato beccato negli uffici del Sassuolo nel centro di Milano insieme a Francesco Calvo: i due avevano appuntamento con Giovanni Carnevali. E pare che l’ad del Sassuolo avesse poco prima incontrato a pranzo Beppe Marotta. E non è finita qui, perché fra oggi e domani, invece, il Sassuolo potrebbe parlare con Thiago Pinto della Roma.

De Winter o Fabbian: le contropartite gradite al Sassuolo

La base d’asta sarebbe di 35 milioni, secondo le ultime indiscrezioni: quindi il prezzo sarebbe già leggermente calato. Qualche giorno fa, l’ad del Sassuolo aveva cercato di ridimensionare le voci su una possibile cessione di Frattesi in Italia. Presentatosi ai microfoni di DAZN, Carnevali aveva parlato dei due giocatori neroverdi più chiacchierati attualmente sul mercato, ovvero Domenico Berardi e Davide Frattesi.

“Berardi è la nostra bandiera e il desiderio è di continuare con lui anche nei prossimi anni, vedremo…“, aveva detto Carnevali. “Sento che tante italiane si sono avvicinate a Frattesi, ma non parlando con noi. L’unico mercato per Frattesi è quello di Premier: abbiamo avuto qualche contatto“.

Le indiscrezioni dicono che la Juventus abbia offerto a Carnevali due contropartite e qualche milioncino. Si parla di Enzo Barrenchea e Filippo Ranocchia più 5 milioni. Ma pare che i due nomi non rientrino nei desiderata del Sassuolo, anche per questioni tattiche. Carnevali preferirebbe ottenere Koni De Winter, centrale di rientro dal prestito all’Empoli.

Dall’Inter, invece, Carnevali vorrebbe ottenere Fabbian e Zanotti. Su entrambi i nomi, però, l’Inter non è del tutto disponibile a trattare, a meno che non sia data loro una valutazione complessiva tale da pareggiare quasi per la metà la pretesa dei neroverdi. Vedremo come evolverà la situazione.