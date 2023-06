Inter, rottura col club e addio UFFICIALE: se ne va gratis

Incredibile addio per il difensore spagnolo precedentemente accostato all’Inter, anche l’entourage in sua difesa per giustificare il mancato rinnovo

Ci sono situazioni nel calcio che prendono pieghe inaspettate. Addii amari, rivoluzioni. Come nel caso del Milan, recentemente orfano di due elementi dirigenziali assolutamente importanti del calibro di Paolo Maldini e Ricky Massara, scaricati dalla mano ferrea di Gerry Cardinale in seguito al fallimento di mercato della scorsa estate. Fortuna che i rossoneri siano riusciti quantomeno a bloccare il rinnovo di Rafael Leao, scatenatosi anch’egli in una serie di frecciatine sui social nei confronti della decisione societaria.

Eppure in questa circostanza non si tratta di dirigenti quanto piuttosto di un calciatore nello specifico che aveva destato anche le attenzioni dell’Inter, visibilmente consapevole del fatto che il suo contratto fosse ancora instabile e non legato da alcun rinnovo con il suo club. I nerazzurri hanno tuttavia lanciato soltanto occhiate d’interesse in qualità di post Milan Skriniar senza mai presentare alla sua entourage offerte ufficiali d’acquisto a parametro zero, come ha invece fatto il Barcellona che si è assicurato le sue prestazioni nell’immediato futuro dopo aver perso una colonna in difesa come Gerard Piqué lo scorso novembre.

Inigo Martinez, niente Inter e rottura glaciale con l’Athletic Bilbao

Ebbene lo spagnolo Inigo Martinez non è più un calciatore dell’Athletic Bilbao in via ufficiale. Dopo aver macinato esperienza e aver rappresentato uno degli elementi più importanti della storia recente del club basco, ha fatto sapere con una nota social di non aver più trattato la sua permanenza.

“Questa è stata la mia ultima stagione a difesa dei colori dell’Athletic Bilbao. Penso sia arrivato il momento di intraprendere un nuovo percorso, dispiace molto. Mi avete sempre fatto sentire come uno dei vostri, un leone aggiunto. Ho sempre dato tutto, per voi e i miei compagni“, si legge nel post.

Una nota che lascia comunque spazio ad altre interpretazioni. Contrarie, a quanto pare, alle ammissioni della società basca la quale avrebbe detto di avergli presentato una proposta di rinnovo poi rifiutata.

Non è dello stesso avviso l’entourage del calciatore la quale ha voluto a sua volta rispondere con una seconda comunicazione social: “Martinez non ha rifiutato alcuna offerta perché nessuna offerta è mai stata presentata. Siamo stupiti anche noi, crediamo sia un atto irresponsabile da parte del club. Il calciatore è in disagio per la situazione, non ha mai voluto far trapelare insicurezze per destabilizzare o rinovare l’immagine del club e il suo ambiente“. Epilogo tristissimo. Martinez non ripartirà comunque dalla Serie A.