Doppio errore clamoroso, Radu l’ha rifatto ancora: ko definitivo

Il portiere rumeno di proprietà dell’Inter ha messo nuovamente in discussione il proprio operato all’estero con l’ennesima prestazione da matita rossa

È trascorso poco più di un anno solare da quello sfortunato episodio che ha visto protagonista l’allora portiere titolare dell’Inter, Ionut Radu, nella sfida contro il Bologna sul terreno di gioco dello Stadio Dall’Ara del capoluogo emiliano.

Nella circostanza il portiere aveva mal valutato l’arrivo del retropassaggio di Ivan Perisic a due passi dalla linea di porta, favorendo con una lisciata l’incursione di un perspicace Riccardo Orsolini il quale senza pensarci due volte aveva ribattuto a rete per il 2-1 definitivo. Per molti quell’errore ha rappresentato la rottura di ogni speranza in funzione della corsa al titolo, nel testa a testa con i cugini rivali del Milan che avevano infine raggiunto il loro obiettivo beffando i nerazzurri.

A seguire, la dirigenza dell’Inter ha valutato alcune opzioni di prestito secco per il proprio portiere al fine di aiutarlo nel riscatto della propria immagine di fronte al pubblico internazionale. La primissima esperienza tra le file della Cremonese non ha portato i frutti sperati, ma non tanto per sui demeriti quanto per l’incredibile voglia di mettersi in mostra da parte del giovanissimo Marco Carnesecchi di proprietà dell’Atalanta.

Così, piuttosto rammaricato, Radu ha preso la decisione assieme al proprio agente di sposare il progetto tecnico dell’esordiente Auxerre nel campionato francese di Ligue 1 con l’obiettivo di evitare ad ogni costo la retrocessione dopo appena un anno dal ritorno nella massima serie.

Radu la combina grossa, doppio errore e Auxerre retrocesso in Ligue 2

Purtroppo per Radu, però, l’obiettivo è stato miseramente fallito. L’Auxerre deve dire addio alla Ligue 1 e il portiere rumeno – anche in questa occasione – sembra averci messo lo zampino.

Sul momentaneo 1-0 del Lens nell’ultima partita di campionato, Radu ha infatti mancato l’aggancio con il pallone nell’uscita che ha poi condotto Maurice a siglare una personalissima doppietta appena qualche minuto dopo l’inizio della ripesa delle ostilità. Nonostante il tentativo vano di accorciare la distanza, il club a tinte azzurre ha poi subito il gol del ko definitivo ad opera del micidiale Openda favorito dalla ‘papera’ di Radu. Un doppio errore tremendo che sembra aver prolungato la sfortunata serie di eventi dai quali non sembra riuscire ad uscire.