Zhang cede l’Inter a Zilliacus: ‘scelto’ il nuovo tecnico

L’imprenditore finlandese sempre più dentro gli affari nerazzurri, nuovi dialoghi post finale di Champions con Zhang. Al suo seguito potrebbe portare grandi novità

Ammorbidito l’impatto mediatico di Investcorp, l’Inter è adesso alle prese con l’incursione da parte di un nuovo investitore che sarebbe particolarmente interessato a valutare assieme al presidente Steven Zhang tutte le opportunità d’acquisto delle quote societarie nerazzurre nel prossimo futuro.

Tale mossa, però, potrebbe essere lanciata da Thomas Zilliacus soltanto a seguito della finale di Champions League da disputare il prossimo sabato sul terreno di gioco dello Stadio Ataturk di Istanbul, ben lontano da casa sua. Il finlandese seguirà la grande sfida con vibrante curiosità, anche per capire da vicino in che modo opera il club in eventi tanto impegnativi laddove mantenere i nervi saldi è caratteristica assolutamente richiesta e indispensabile.

Zilliacus, del resto, è un habitué del mondo imprenditoriale, tappezzato anch’esso di momenti gloriosi e infauste cadute. Un mondo in cui la pressione mediatica, spesso, influisce nei modi più disparati sull’umore. Non a caso ha palesato la propria decisione, in una recente intervista, di non volersi affacciare sul mercato sportivo europeo con irriverenza e sfrontatezza. Bruciando le tappe, per così dire. Preferisce piuttosto un approccio delicato, morbido. Proprio per questo motivo, lontano da occhi indiscreti, riprenderà i discorsi con Zhang soltanto a stagione conclusa.

Inter, con Zilliacus cambia tutto: dal mercato alla panchina

Nel caso ipotetico in cui l’operazione di trasferimento delle quote nerazzurre dovesse avere luogo e trovare conferme, non si esclude neppure la possibilità che assieme a Zilliacus possa giungere sulla panchina dell’Inter una nuova figura di spicco.

Certo sarebbe un colpo basso per il buon Simone Inzaghi, meritevole di fiducia e riconferma dopo l’ottimo lavoro svolto in queste due stagioni. Quel che potrebbe mancare al piacentino nell’ambiente internazionale, però, sono i numeri. Caratteristica invece affine e comune a José Mourinho, ancora alle prese con il rinnovo di contratto con la Roma, piuttosto che Jurgen Klopp a più riprese accostato all’addio dal Liverpool.

Tutte queste ipotesi di mercato, lontane ancora dalla realizzazione per tempi e modalità d’impiego delle risorse, lasciano indubbiamente il tempo che trovano. Almeno per il momento. Non appena avrà inizio la sessione estiva molto potrebbe cambiare. Non soltanto nelle forze in gioco all’interno degli schemi di Inzaghi, ma anche a livello strutturale d’organigramma.