Inter in partenza per Istanbul: Inzaghi recupera anche Correa

I nerazzurri hanno svolto nella giornata odierna l’ultima seduta d’allenamento prima del volo diretto per la Turchia. Tutte le novità a riguardo

Nella mattinata di oggi, i ragazzi di Simone Inzaghi hanno svolto la loro ultima seduta tecnico-tattica prima di prendere direzione Istanbul: stragrande cittadina nella quale affronteranno il Manchester City nel prossimo sabato sera.

Per quest’importantissima sfida, nientemeno che l’atto finale più importante di un’intera stagione, Simone Inzaghi era stato abbastanza chiaro. “Il mio auspicio è quello di riavere tutti quanti a disposizione per l’appuntamento più entusiasmante di quest’annata” – aveva ammesso in una conferenza stampa rilasciata recentemente.

Come non detto. Ancora una volta, il tecnico piacentino ha dimostrato di avere ragione da vendere. La sua fiducia è, infatti, stata ripagata.

Anche Correa è tornato in gruppo: ci saranno sia lui che Mkhitaryan per la finale di Champions contro il City

Proprio come accaduto nella giornata di ieri a Henrikh Mkhitaryan, anche Joaquin Correa ha svolto nella giornata di oggi la sessione d’allenamento integrale.

A differenza di quanto accaduto all’incirca ventiquattr’ore fa, dove l’argentino aveva incominciato la propria seduta d’allenamento al pari dei suoi compagni di squadra per poi distaccarsi a metà frazione, il ‘Tucu’ ha, quest’oggi, effettuato l’intera sessione tecnico-tattica assieme al resto dei suoi compagni di squadra.

Sarà, dunque, nel primo pomeriggio che l’Inter prenderà un volo con destinazione Istanbul. Partenza fissata alle ore 16:30 da Malpensa con arrivo all’hotel attorno alle 20.

Ormai non vi è più alcun dubbio a riguardo. Così come Mkhitaryan, Simone Inzaghi ha recuperato anche Joaquin Correa ed è per questo che, per la sfida di sabato sera contro il Manchester City, avrà a sua disposizione l’intera rosa.